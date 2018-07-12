Отец насиловал 8-месячную дочь: стали известны шокирующие подробности (фото)

Происшествия

«ФАКТАМ» удалось узнать подробности спецоперации по задержанию 28-летнего мужчины, который использовал в порносъемках свою 8-месячную дочь. Оказалось, что это задержание проводилось в Бердичеве. В нем принимали участие не только сотрудники Департамента киберполиции, но и столичные оперативники и работники прокуратуры Киева, а также бойцы житомирского КОРДа (Корпус оперативно-внезапного действия).

По словам пресс-секретаря Департамента киберполиции Юлии Квитко, первоначальная информация о появившихся в интернете фото порнографического характера с участием малолетнего ребенка, как и с семьей, насиловавшей свою двухлетнюю дочь, поступила от австралийских коллег.

«Уже в ходе отработки полученной информации оперативникам Киберполиции удалось установить, что фото распространяются с помощью российского веб-ресурса yandex.ru (запрещенный в Украине). А вот делал и выставлял снимки 28-летний житель Житомирщины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за распространение предметов порнографического характера», — сказала пресс-секретарь.

В то же время начальник житомирского главка Нацполиции Украины Вачеслав Печененко на своей страничке в Facebook написал: «В этой ситуации больно из-за того, что негодяй оказался участником АТО». Больше глава полиции Житомирщины сообщить пока не может, так как еще идут первоочередные следственные действия, сказал он «ФАКТАМ», но пообещал в скором времени дать более подробную информацию.

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По словам замначальника Департамента киберполиции Виталия Чубаевского, было установлено, что извращенец насиловал свою восьмимесячную дочь в то время, когда его жена занималась хозяйственными делами или же ездила к матери в гости. После этого фото этих актов он продавал. Это подтверждает найденный среди детских игрушек мобильный телефон злоумышленника, на котором обнаружены файлы порнографического содержания с участием ребенка. Да и сам задержанный, как говорят в полиции, признает свою вину.

«Жена, которой показали фото с телефона супруга, узнала на них своего ребенка. Также она подтвердила, что на фото изображен ее муж, у которого на ноге есть шрам», — сказал Виталий Чубаевский.

Во время обыска в квартире подозреваемого, где он проживал вместе с женой и дочерью, правоохранители изъяли компьютерную технику. Сейчас она направлена на экспертизу, в ходе которой установят, ограничивался ли извращенец только фотографиями или же снимал также видеоролики.

По данному факту начато уголовное производство сразу по двум статьям УК: «Ввоз, сбыт и распространение порнографических предметов» и «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом в отношении малолетнего ребенка». Если вина задержанного будет доказана, то ему грозит до 15 лет лишения свободы. Пока же он находится в Лукьяновском СИЗО. Также в рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить его подсудность.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом 65-летний педофил три года развращал девочку.

Фото и видео Департамента киберполиции Нацполиции Украины