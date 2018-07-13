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Геращенко призвала коалицию назначить министра здравоохранения
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала наконец-то назначить министра здравоохранения. Об этом она заявила в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
«Коалиция должна назначить полноценного министра здравоохранения, потому что это неправильно, что у нас в правительстве есть только исполняющие обязанности! Не может быть у нас правительство исполняющих обязанности», — заявила она.
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По словам Геращенко, нужно «быть благодарным министерству за то, что они делают правильно и акцентировать внимание на ошибках».
Как писали «ФАКТЫ», нынешняя исполняющая обязанности министра здравохранения Ульяна Супрун пришла в Минздрав на должность замминистра пришла 22 июля 2016 года, а обязанности министра исполняет с 27 июля 2016 года. До назначения Ульяна Супрун была известна как врач, волонтер, директор гуманитарных инициатив Всемирного Конгресса Украинцев. В 2015 году она получила украинское гражданство.
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