- 14:04 Захват заложницы: иностранец пригрозил убить женщину за отказ вернуться к нему
- 14:03 У Путина обещают рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании сына
- 13:57 Стала известна причина высылки российских дипломатов из Греции
- 13:48 Столичные энергетики взяли на работу… дроны
- 13:35 Меган Маркл нарушила королевский протокол, поделившись мнением об абортах
- 13:34 Нардеп Поярков чуть не подрался с "евробляхерами"
- 13:30 «Челси» уволил одного итальянского тренера и назначит другого
- 13:22 В самолете Иркутск — Москва избили польского дипломата
- 13:14 Почему в Европе украинцы соблюдают законы, а дома не могут? — Денис Казанский
- 13:13 Столица Украины вошла в число самых дорогих городов мира
Нардеп Поярков чуть не подрался с "евробляхерами" (видео)
В сети появилось видео перепалки у стен Верховной Рады с участием одного из лидеров Автомайдана, художника Сергея Пояркова и участников акции протеста владельцев авто на еврономерах.
Запись инцидента, который произошел 12 июля, опубликовали на странице сообщества «АвтоЄвроСила Бориспіль» в Facebook.
На видео Поярков, сидя в своем креативном авто, спорит с активистами, которые окружили его авто со всех сторон. Словесная перепалка едва не закончилась Также видно, что между Поярковым и одним из активистов едва не завязалась драка.
Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроекты о снижении акцизного сбора и пошлин при ввозе подержанных авто.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”