Политика

Нардеп Поярков чуть не подрался с "евробляхерами" (видео)

В сети появилось видео перепалки у стен Верховной Рады с участием одного из лидеров Автомайдана, художника Сергея Пояркова и участников акции протеста владельцев авто на еврономерах.

Запись инцидента, который произошел 12 июля, опубликовали на странице сообщества «АвтоЄвроСила Бориспіль» в Facebook.

На видео Поярков, сидя в своем креативном авто, спорит с активистами, которые окружили его авто со всех сторон. Словесная перепалка едва не закончилась Также видно, что между Поярковым и одним из активистов едва не завязалась драка.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроекты о снижении акцизного сбора и пошлин при ввозе подержанных авто.