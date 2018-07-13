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Политика

Нардеп Поярков чуть не подрался с "евробляхерами" (видео)

13:34 13 июля 2018   106
Поярков повздорил с «евробляхерами» (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео перепалки у стен Верховной Рады с участием одного из лидеров Автомайдана, художника Сергея Пояркова и участников акции протеста владельцев авто на еврономерах.

Запись инцидента, который произошел 12 июля, опубликовали на странице сообщества «АвтоЄвроСила Бориспіль» в Facebook.

На видео Поярков, сидя в своем креативном авто, спорит с активистами, которые окружили его авто со всех сторон. Словесная перепалка едва не закончилась Также видно, что между Поярковым и одним из активистов едва не завязалась драка.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроекты о снижении акцизного сбора и пошлин при ввозе подержанных авто.

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