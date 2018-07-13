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Рак легких: профилактика и лечение
Рак дыхательных путей — это один из самых распространенных видов злокачественных опухолей. На 100 тыс. человек приходится 40 онкобольных, ежегодно от рака легких в мире умирают 5 млн человек. Еще одна печальная статистика: 30% всех больных выявляют рак легких лишь на четвертой стадии.
Причины возникновения
Известны тенденции роста опухоли, о которых важно знать для своевременного лечения. Сначала клетки трансформируются в злокачественные и болезнь прогрессирует. На следующем этапе развитие опухоли может приостановиться, но интенсивный рост клеток возобновляется из-за воздействия вредоносных факторов.
Ученые называют такие факторы риска рака дыхательных путей:
- курение (90% онкобольных — это курильщики);
- генетика (если родственники перенесли рак, обследуйтесь не реже одного раза в год);
- влияние канцерогенов (самым опасным для легких является минерал асбест);
- загрязненный пылью воздух (поэтому городские жители болеют карциномой чаще) и др.
Подробнее почитать о причинах возникновения рака можно на сайте Университетской клиники города Фрайбурга:
https://ims.uniklinik-freiburg.de/ru/leksikon-boleznei/pulmonologija/metastazy-legkikh.html.
Диагностика рака и метастазов
Университетская клиника г. Фрайбурга использует такие виды диагностики:
- магнитно-резонансная томография;
- компьютерная томография;
- позитронно-эмиссионная томография;
- рентгенография;
- бронхоскопия;
- лабораторные анализы;
- биопсия и др.
Если болезнь все же настигла, диагностика и лечение в Германии увеличит шансы на выздоровление до 80%. Сделать это можно в Университетской клинике г. Фрайбурга, которая считается одной из лучших клиник в стране.
Лечение рака и метастазов в Германии
Лечение онкозаболеваний и ценообразование в Университетской клинике г. Фрайбурга происходит по индивидуальной схеме. Учитываются данные диагностики, история болезни, стадия заболевания, вид и локализация первичной опухоли (при лечении метастазов), состояния пациента и пр.
В лечении рака дыхательных путей клиника применяет торакальную хирургию — удаление раковых клеток с помощью направленного потока излучения. Лазер уничтожает пораженные участки, но серьезно не задевает здоровые ткани. Технология также позволяет минимизировать потерю крови и сократить реабилитационный период.
В комплексе с торакальной хирургией используются и другие методики лечения: химиотерапия, радиотерапия, гормонотерапия, таргетная терапия и пр.
При отсутствии должного лечения 87% больных умирает в течении двух лет, хирургические методы дают шанс выживания 30% в течении пяти лет, а комплексный подход увеличивает этот показатель до 70%. Ну, а если рак обнаружен на ранней стадии и лечится в европейской клинике — шанс выжить и избежать рецидивов достигает 90%.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”