Названа причина «лунной лихорадки» у побывавших на Луне астронавтов

Наука и технологии

Так называемая лунная лихорадка, с которой столкнулись побывавшие на спутнике Земли астронавты, была вызвана лунной пылью, которая цеплялась за их скафандры. Об этом сообщает сайт Европейского Космического агентства (ESA). Среди основных симптомов болезни выделили боль в горле и слезоточивость.

Теперь перед учеными стоит задача — выяснить, представляет ли эта пыль угрозу для жизни человека. Ранние исследования вопроса показали, что даже имитаторы лунной пыли при длительном воздействии могут разрушать клетки мозга и легких.

Читайте также: Чем опасен наступающий «коридор затмений»: мнение астролога

В ESA заявляют, что потенциальный ущерб от вдыхания пыли пока точно не известен. Сейчас группа ученых со всего мира готовится к тестированию космического оборудования, работая с имитацией пыли, добытой в вулканическом регионе Германии.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о рекордных затмениях, ожидающих нас в ближайшее время.