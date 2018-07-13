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Названа причина «лунной лихорадки» у побывавших на Луне астронавтов
Так называемая лунная лихорадка, с которой столкнулись побывавшие на спутнике Земли астронавты, была вызвана лунной пылью, которая цеплялась за их скафандры. Об этом сообщает сайт Европейского Космического агентства (ESA). Среди основных симптомов болезни выделили боль в горле и слезоточивость.
Теперь перед учеными стоит задача — выяснить, представляет ли эта пыль угрозу для жизни человека. Ранние исследования вопроса показали, что даже имитаторы лунной пыли при длительном воздействии могут разрушать клетки мозга и легких.
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В ESA заявляют, что потенциальный ущерб от вдыхания пыли пока точно не известен. Сейчас группа ученых со всего мира готовится к тестированию космического оборудования, работая с имитацией пыли, добытой в вулканическом регионе Германии.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о рекордных затмениях, ожидающих нас в ближайшее время.
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