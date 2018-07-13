За незаконное получение 17 тыс. грн субсидии женщину оштрафовали на... 1,7 тысячи

Деньги

Еще в декабре 2015 года обвиняемая, работавшая помощником воспитателя детского сада, обратилась в Управление соцзащиты населения Золочевской районной государственной администрации Львовской области для назначения субсидии по возмещению затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Не имея на нее права, она подделала официальный документ: в декларации о доходах и затратах указала, что за последние 12 месяцев не приобретала имущество стоимостью белее 50 тысяч гривен. Хотя на самом деле за месяц до этого ее близкий родственник стал владельцем автомобиля Skoda Octavia Tour, купленного за 149 тысяч гривен. Такие действия орган досудебного расследования квалифицировал как мошенничество, говорится в судебных документах.

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Женщине была насчитана и выплачена субсидия на общую сумму 17 657 гривен, что причинило убытки государству.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая признала свою вину и раскаялась.

Золочевский районный суд Львовской области признал женщину виновной и назначил ей наказание — штраф в размере 1700 гривен. Однако она и этого не заплатит, поскольку ее освободили от наказания на основании Закона «Об амнистии».

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А на Тернопольщине Чорткивская местная районная прокуратура направила в суд четыре обвинительных акта в уголовных производствах по фактам мошенничества при получении субсидий.

— В ходе следствия было установлено, что четверо жителей района для получения субсидий скрывали факты покупки автомобилей стоимостью больше 50 тысяч гривен. Благодаря этому один обвиняемый за несколько лет получил от государства более 42 тысяч гривен субсидии, второй — свыше 22 тысяч. Такие действия злоумышленников квалифицируются по статье «Мошенничество», предусматривающей наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, когда будут проводиться рейды инспекторов по субсидиям.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»