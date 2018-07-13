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Отцу-извращенцу, снимавшему порно с 8-месячной дочерью, объявили о подозрении (фото)
28-летнему жителю Житомирщины, которого 12 июля задержали в Бердичеве за фото половых актов с 8-месячной дочерью, объявили подозрение. Об этом «ФАКТАМ» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Установлено, что задержанный злоумышленник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за распространение предметов порнографического характера, имитировал сексуальное насилие над своей 8-месячной дочерью и снимал это на фотокамеру. Эти снимки мужчина распространял в интернете, используя запрещенный в Украине веб-ресурс yandex.ru. Сегодня, 13 июля, извращенцу объявлено о подозрении в распространении порнографических изображений, которые содержат детское порно. Также работники Киевской городской прокуратуры № 3, которые ведут процессуальный контроль этого дела, рассматривают вопрос о дополнительной квалификации еще и по статье УК „Развратные действия, совершенные в отношении малолетнего ребенка отцом“. Кроме того, 13 июля прокуратура направила ходатайство в Деснянский райсуд столицы об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей», — сказали в прокуратуре.
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В рамках расследования этого громкого дела уже назначен ряд экспертиз. В частности, задержанного направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить меру его подсудности. Кроме этого, назначена также компьютерно-техническая экспертиза изъятого в доме оборудования. «Она позволит установить, ограничивался ли злоумышленник только съемкой фотографий с участием малолетней дочери, а также, не совершал ли он других преступлений в отношении ребенка», — добавили в прокуратуре Киева.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом 65-летний педофил три года развращал девочку.
Фото Департамента киберполиции Украины
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