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Массовое отравление во Львове: госпитализированы 9 человек
Во Львове в пятницу, 13 июля, зафиксировано массовое отравление среди посетителей одного из кафе города. Об этом сообщает Galinfo.
«Массовое пищевое отравление зафиксировали среди посетителей кафе «Томаш кебаб», — говорится в сообщении.
Уточняется, что количество пострадавших составило 9 человек, все они заказывали кебаб (мясо в виде шашлыка).
Из числа пострадавших семь человек доставлены во Львовскую областную инфекционную больницу, а еще двое — в Пустомытовскую центральную районную больницу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Яремче Львовской области в отеле «Водоспад» отравились 11 детей из группы отдыхающих. Пятеро из них были госпитализированы в городскую больницу. У детей были зафиксированы признаки общей слабости, рвоты, поноса, повышения температуры.
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