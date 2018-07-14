Пытавшийся убить принца Джорджа исламист получил пожизненный срок

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Королевский суд Вулича на юго-востоке Лондона приговорил к пожизненному тюремному заключению сторонника радикальной группировки «Исламское государство», подстрекавшего единомышленников к покушению на малолетнего британского принца Джорджа. Об этом пишет BBC.

Как сообщил суду королевский прокурор, 13 октября 2017 года 32-летний Хуснайн Рашидопубликовал в группе мессенджера «Телеграм» фотографию принца, сопроводив ее угрожающей подписью и силуэтами двух джихадистов в масках.

«Смысл понятен: вы указали название и адрес школы принца Джорджа, выложили изображение школы принца Джорджа и инструкцию или угрозу, по которой принц Джордж и члены королевской семьи должны рассматриваться как потенциальные цели атак», — сказал судья Эндрю Лис, объявляя приговор.

«Распространяемая вами информация, по вашему мнению, должна была вдохновить потенциальных исполнителей терактов», — добавил судья.

Хуснайн Рашид преподавал в мечети в графстве Ланкашир. Он был задержан в ноябре 2017 года. При обыске у него обнаружили многочисленные руководства по совершению терактов.

В частности, он выпускал журнал, в котором публиковал советы — как устроить теракты в России во время чемпионата мира, используя автомобили, огнестрельные оружие и бомбы. Такие же советы касались и британских футбольных стадионов.

Параллельно он вел канал в «Телеграме» под названием Lone Mujahid («Моджахед-одиночка»), который он называл электронным инструментом терроризма. Среди прочего там содержался взятый из исламистского журнала рецепт получения смертельного яда рицина, а также инструкции по изготовлению коктейля Молотова и напалма.

Кроме того, Рашид намеревался отравить мороженое в супермаркетах, призывал убивать чиновников Мьянмы в отместку за преследования мусульманских меньшинств, а также замышлял устроить авиакатастрофу.

Среди потенциальных объектов нападения он указал военные британские базы, торговые центры, еврейские организации и правительственные здания. Также он признался, что планировал поехать в Сирию воевать за «Исламское государство».

32-летний Хуснайн Рашидпризнал себя виновным по четырем пунктам обвинений в терроризме. Осужденный получит право на условно-досрочное освобождение не ранее чем через 25 лет.

Напомним, что принц Джордж — третий в очереди престолонаследия после деда, принца Чарльза, и отца, герцога Кембриджского.