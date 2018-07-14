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В Крыму оккупанты на два дня раньше отпустили политзаключенного из СИЗО
Крымчанина Исмаила Рамазанова досрочно отпустили из СИЗО. Предполагалось, что арестованный в январе крымский татарин пробудет за решеткой до 16 июля. Тем не менее, 14 июля стало известно, что житель Симферопольского района уже покинул здание СИЗО и направляется домой вместе со своим отцом.
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Как сообщает «Крымская солидарность», Рамазанов оказался в СИЗО по обвинению в возбуждении ненависти и вражды в интернете. Крымчанину приписали высказывания в запрещенном в РФ интернет-радио Zello. Задержанный вину не признавал и заявлял, что сотрудники ФСБ России пытались выбить из него признательные показания.
Напомним, срок содержания под стражей Рамазанова истекал 16 июля. ФСБ попыталось продлить этот срок еще на неделю, но судья неожиданно не согласился поддержать ходатайство следователя.
Фото Крымская солидарность/Facebook
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