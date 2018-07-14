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Происшествия

Самолет МАУ вместо Милана сел в Вене

11:59 14 июля 2018   124
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Самолет авиакомпании МАУ, выполнявший ночью 14 июля рейс PS339 Черновцы — Бергамо, совершил посадку на запасном аэродроме в международном аэропорту Вены (Австрия). Пассажиры были отправлены в Милан другим бортом. Это подтвердили в авиакомпании, уточнив, что замена борта вызввана техническими причинами.

14 июля МАУ отменила три рейса и изменила расписание еще семи. Так, отменены перелеты PS025 Киев — Харьков, PS026 Харьков — Киев, PS844 Вена — Киев.

С задержкой выполняются рейсы PS339 Бергамо — Черновцы, PS340 Вена — Бергамо, PS042 Черновцы — Киев, PS177 Киев — Вильнюс, PS151 Киев — Хельсинки, PS178 Вильнюс — Киев, PS893 Киев — Минск.

Напомним, 11 июля в «Борисполе» совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Anda Air. В небе над Одессой в двигатель лайнера попала птица.

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