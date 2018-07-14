Украина

ООС: под Широкино бил тяжелый миномет, в рядах ВСУ есть потери

С начала суток, 14 июля, боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ в районе проведения Операции объединенных сил, в т. ч. был применен запрещенный миномет. Один украинский военный получил ранение, информирует пресс-служба Штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Огонь из 120 мм миномета российско-террористические войска открывали по защитникам Широкиного, а укрепления украинских военных в районах населенных пунктов Крымское, Железное, Авдеевка и Красногоровка обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Потери врага уточняются.

Напомним, за минувшие сутки, 13 июля, в зоне ООС получили ранения трое украинских бойцов.