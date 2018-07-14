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ООС: под Широкино бил тяжелый миномет, в рядах ВСУ есть потери
С начала суток, 14 июля, боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ в районе проведения Операции объединенных сил,
Огонь из 120 мм миномета российско-террористические войска открывали по защитникам Широкиного, а укрепления украинских военных в районах населенных пунктов Крымское, Железное, Авдеевка и Красногоровка обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Потери врага уточняются.
Напомним, за минувшие сутки, 13 июля, в зоне ООС получили ранения трое украинских бойцов.
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“ — Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…”