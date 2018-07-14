Супрун напомнила о правилах безопасного загара

Здоровье

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице дала очередные полезные советы — на сей раз в Facebook она рассказала о правилах первой помощи в случае получения солнечных ожогов.

Первым делом автор записи отмела убеждение в том, что от ожогов помогают столько популярные средства, как сметана или зубная паста.

«Сложно сказать, почему люди когда-то решили: чем быстрее я намажу ожог от солнца сметаной, маслом или зубной пастой, тем лучше мне станет. Это очень плохая первая помощь при таком ожоге. То же касается кремов, мазей и пенок на жирной основе, как дексопантенол», — добавляет она.

Ссылаясь на врача-комбустиолога Вячеслава Назаренко, она объясняет, что солнечный ожог — это в буквальном смысле ожог кожи, который человек получает под воздействием ультрафиолетового излучения. Такие ожоги бывают разной степени — от легкого покраснения до образования множественных и крупных волдырей. В зависимости от степени ожога помощь также нужна разная, от лечения в домашних условиях — до обращения в медучреждение.

Однако на первом этапе пострадавшего следует перенести или перевести в прохладное место без доступа прямых солнечных лучей. Далее, по ее словам, следует делать следующее:

охладить ожоговые участки водой или приложить на 5 — 10 минут пузырь со льдом или другой холодный предмет;

при наличии ожогов большой площади — принять обезболивающие препараты (парацетамол, ибупрофен, нимесулид);

при симптомах общего перегрева — смочить кожу холодной водой, положить на крупные сосуды (шея, бедра, паховые складки) пузырь со льдом, завернутый в чистую ткань, или холодные компрессы, после чего обработать поврежденную кожу водорастворимыми препаратами — это тримистин, пантестин, мирамистин.

Немедленное использование пантенола также ошибочно.

«Жирорастворимые препараты создают на коже пленку, которая препятствует высвобождению экссудата и нарушает теплообмен, усиливает отек тканей, что в свою очередь ухудшает состояние пострадавшего», — поясняет министр.

При образовании пузырей на пораженное место следует наложить повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовыми антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями.

В случае образования больших или множественных волдырей более 1 см в диаметре — следует обратиться в медучреждение.

Также следует помнить, что смазывать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными внешними препаратами, пенными средствами можно только, начиная с 5−6 суток после получения УФ-ожогов.

Напомним, ранее Супрун разрушила миф о том, что плавать сразу после еды категорически запрещено.

