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Супрун напомнила о правилах безопасного загара
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице дала очередные полезные советы — на сей раз в Facebook она рассказала о правилах первой помощи в случае получения солнечных ожогов.
Первым делом автор записи отмела убеждение в том, что от ожогов помогают столько популярные средства, как сметана или зубная паста.
«Сложно сказать, почему люди когда-то решили: чем быстрее я намажу ожог от солнца сметаной, маслом или зубной пастой, тем лучше мне станет. Это очень плохая первая помощь при таком ожоге. То же касается кремов, мазей и пенок на жирной основе, как дексопантенол», — добавляет она.
Ссылаясь на врача-комбустиолога Вячеслава Назаренко, она объясняет, что солнечный ожог — это в буквальном смысле ожог кожи, который человек получает под воздействием ультрафиолетового излучения. Такие ожоги бывают разной степени — от легкого покраснения до образования множественных и крупных волдырей. В зависимости от степени ожога помощь также нужна разная, от лечения в домашних условиях — до обращения в медучреждение.
Однако на первом этапе пострадавшего следует перенести или перевести в прохладное место без доступа прямых солнечных лучей. Далее, по ее словам, следует делать следующее:
- охладить ожоговые участки водой или приложить на 5 — 10 минут пузырь со льдом или другой холодный предмет;
- при наличии ожогов большой площади — принять обезболивающие препараты (парацетамол, ибупрофен, нимесулид);
- при симптомах общего перегрева — смочить кожу холодной водой, положить на крупные сосуды (шея, бедра, паховые складки) пузырь со льдом, завернутый в чистую ткань, или холодные компрессы, после чего обработать поврежденную кожу водорастворимыми препаратами — это тримистин, пантестин, мирамистин.
Немедленное использование пантенола также ошибочно.
«Жирорастворимые препараты создают на коже пленку, которая препятствует высвобождению экссудата и нарушает теплообмен, усиливает отек тканей, что в свою очередь ухудшает состояние пострадавшего», — поясняет министр.
При образовании пузырей на пораженное место следует наложить повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовыми антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями.
В случае образования больших или множественных волдырей более 1 см в диаметре — следует обратиться в медучреждение.
Также следует помнить, что смазывать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными внешними препаратами, пенными средствами можно только, начиная с 5−6 суток после получения УФ-ожогов.
Напомним, ранее Супрун разрушила миф о том, что плавать сразу после еды категорически запрещено.
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“ Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт”