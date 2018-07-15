Легендарный филиппинский боксер победно вернулся на ринг

Спорт

39-летний Мэнни Пакьяо из Филиппин (59 побед, 39 из них — нокаутом, 7 поражений, 2 ничьи) нокаутировал в седьмом раунде аргентинца Лукаса Матиссе (39 побед, 36 из них — нокаутом, 4 поражения) и завоевал титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версии WBA.

По ходу боя, проходившего в Куала-Лумпур (Малайзия) преимущество Пакьяо не вызывало никаких сомнений, Матиссе дважды по ходу поединка оказывался в нокдауне («Давненько мне не удавалось трижды отправлять в нокдаун соперника, и от этого сейчас очень приятно», — отметил сам филиппинец), а решающим стал седьмой раунд, когда судья остановил бой после очередных точных ударов от Мэнни.

«Было очень сложно драться с Пакьяо. Он отличный боксер, великий чемпион. Иногда ты выигрываешь, а иногда проигрываешь. И сегодня я проиграл великому чемпиону и легенде мирового бокса. Но стараюсь не унывать. Я проиграл, но покидаю ринг с высоко поднятой головой», — заявил после боя Матиссе

Напомню, легендарный филиппинец, за свою карьеру заработавший более 500 миллионов долларов призовых, не выходил на ринг со 2 июля минувшего года, когда по решению судей уступил австралийцу Джеффу Хорну, не сумев защитить чемпионский титул WBO в полусреднем весе.

Следующий соперник Пакьяо пока неизвестен, но сам боксер уже заявил, что завершить карьеру хочет боем на родине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», что легендарный боксер выразил желание встретиться на ринге с Ломаченко.