- 15:32 Авиаколлапс продолжается: Yanair внезапно отменил рейсы Львов-Барселона
- 15:28 Пожар в киевском хостеле: мужчина хотел свести счеты с жизнью?
- 15:24 Путин приехал на переговоры с Трампом на «шедевре» российского автопрома
- 15:09 Посадила на цепь: дети сбежали от избивавшей их матери
- 15:00 Знаменитый голкипер отправился в путешествие по Европе на мотоцикле
- 14:58 Стало известно, когда без воды могут остаться Харьков и Житомир
- 14:54 Где с 16 по 20 июля киевляне смогут пройти экспресс-диагностику организма
- 14:49 Трамп и Путин рассказали, что будут обсуждать за закрытой дверью
- 14:40 Лобода рассказала об отце своей дочери
- 14:30 В Украине запретили сразу два препарата для гипертоников
Знаменитый голкипер отправился в путешествие по Европе на мотоцикле (фото)
43-летний Александр Шовковский уже давно имеет в своей коллекции мотоцикл и является членом байкерского клуба. А завершив спортивную карьеру, бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины может посвящать любимому делу больше времени.
В воскресенье, 15 июля, Шовковский вместе с женой Мариной Кутеповой и друзьями начал продолжительное путешествие в Европу на мотоциклах, о чем Александр поведал на своей странице в Facebook. «Не спрашивайте меня конечную точку нашего путешествия — я не намерен раскрывать все свои карты в самом начале. В восемь утра мы встретились с друзьями на выезде из Киева и с полными баками топлива и пустыми от впечатлений стартовали в первую точку нашей остановки, польский Жешув. Основная задача на этот переезд была успеть к началу финального матча чемпионата мира по футболу, который должен был начаться в 18.00 по киевскому времени. Ведь я обязательно считал своим долгом поддержать сборную Хорватии. Несмотря на обрушившийся ливень (мы в общем-то ожидали его, но явно не в таком масштабе себе представляли), который настиг нас на выезде из Ровно и длился с переменной силой до самого Жешува, и почти часовую задержку на польской границе (украинскую часть кордона мы прошли достаточно быстро, за что спасибо нашим „границаназамкеслужащим“!!!), я ввалился в свой номер в отеле в Жешуве, пройдя 710 км пути, с опозданием к началу матча на 3 минуты», — написал голкипер.
При этом, несмотря на симпатию по отношению к хорватам, за которую выступает его бывший одноклубник Домагой Вида (а также еще один представитель «Динамо» Йосип Пиварич), Шовковский отметил, что сборная Франции заслужила победу: «Вся спортивная составляющая меня очень громко заявляла, что именно сборная Франции более достойна звания чемпионов мира! Французы были самой сильной командой именно в командной игре. Так что, расстроившись вместе с Видой, Пиваричем и всей сборной Хорватии, я порадовался, что команда, которая действительно была самой сильной на этом фестивале футбола, таки победила».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Шовковский рассказал, как бросил курить.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...”