Знаменитый голкипер отправился в путешествие по Европе на мотоцикле (фото)

Украина

43-летний Александр Шовковский уже давно имеет в своей коллекции мотоцикл и является членом байкерского клуба. А завершив спортивную карьеру, бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины может посвящать любимому делу больше времени.

В воскресенье, 15 июля, Шовковский вместе с женой Мариной Кутеповой и друзьями начал продолжительное путешествие в Европу на мотоциклах, о чем Александр поведал на своей странице в Facebook. «Не спрашивайте меня конечную точку нашего путешествия — я не намерен раскрывать все свои карты в самом начале. В восемь утра мы встретились с друзьями на выезде из Киева и с полными баками топлива и пустыми от впечатлений стартовали в первую точку нашей остановки, польский Жешув. Основная задача на этот переезд была успеть к началу финального матча чемпионата мира по футболу, который должен был начаться в 18.00 по киевскому времени. Ведь я обязательно считал своим долгом поддержать сборную Хорватии. Несмотря на обрушившийся ливень (мы в общем-то ожидали его, но явно не в таком масштабе себе представляли), который настиг нас на выезде из Ровно и длился с переменной силой до самого Жешува, и почти часовую задержку на польской границе (украинскую часть кордона мы прошли достаточно быстро, за что спасибо нашим „границаназамкеслужащим“!!!), я ввалился в свой номер в отеле в Жешуве, пройдя 710 км пути, с опозданием к началу матча на 3 минуты», — написал голкипер.

При этом, несмотря на симпатию по отношению к хорватам, за которую выступает его бывший одноклубник Домагой Вида (а также еще один представитель «Динамо» Йосип Пиварич), Шовковский отметил, что сборная Франции заслужила победу: «Вся спортивная составляющая меня очень громко заявляла, что именно сборная Франции более достойна звания чемпионов мира! Французы были самой сильной командой именно в командной игре. Так что, расстроившись вместе с Видой, Пиваричем и всей сборной Хорватии, я порадовался, что команда, которая действительно была самой сильной на этом фестивале футбола, таки победила».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Шовковский рассказал, как бросил курить.