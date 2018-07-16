Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Мир

В понедельник, 16 июля, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели совместную пресс-конференцию после прошедшего в Хельсинки двустороннего саммита.

Трамп, отвечая на вопрос о «Северном потоке 2», заявил, что не уверен, выиграет ли Германия от реализации проекта строительства этого газопровода. Он снова напомнил, что «у США есть много ресурсов», чтобы обеспечить поставки газа в Европу.

Путин тут же вмешался и подчеркнул, что две крупнейшие нефтегазовые державы могли бы взаимодействовать в целях регулирования энергетического рынка, потому что ни России, ни США невыгодны ни чрезмерно низкие, ни чрезмерно высокие цены на нефть и газ.

Трамп высказывал опасения, что запуск «Северного потока 2» приведет к исчезновению транзита газа через Украину.

Путин заверил, что Россия готова сохранить транзит и продлить контракт, если хозяйствующие субъекты двух стран (Россия и Украина) урегулируют споры.