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- 21:13 В Польше арестованы украинцы — серийные похитители... велосипедов
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В Польше арестованы украинцы — серийные похитители... велосипедов
В Польше полиция задержала двух украинцев, которые похищали велосипеды, разбирали их, после чего продавали в Украине. Об этом сообщило «Польское радио».
Задержанным 44- и 46-летнему гражданам Украины выдвинули 61 обвинение в кражах со взломом.
Сообщается, что полицейские из городка Ряшев искали виновников постоянных краж велосипедов с февраля 2018 года. Двух украинцев задержали в апреле, когда те переходили границу. Тогда им предъявили пять первых обвинений, а суд взял их под временный арест. Во время расследования выяснилось, что мужчины похищали велосипеды не только в Ряшеве, но также на территории Подкарпатского и Малопольского воеводств, в том числе в Тарнове, Сяноку, Кросно, Мельци, Сендзишови-Малопольском и Нисском.
Теперь гражданам Украины грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее Нацбанк назвал страны, где работают самые богатые украинские заробитчане.
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