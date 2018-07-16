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В Польше арестованы украинцы — серийные похитители... велосипедов

21:13 16 июля 2018   180
Польская полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В Польше полиция задержала двух украинцев, которые похищали велосипеды, разбирали их, после чего продавали в Украине. Об этом сообщило «Польское радио».

Задержанным 44- и 46-летнему гражданам Украины выдвинули 61 обвинение в кражах со взломом.

Сообщается, что полицейские из городка Ряшев искали виновников постоянных краж велосипедов с февраля 2018 года. Двух украинцев задержали в апреле, когда те переходили границу. Тогда им предъявили пять первых обвинений, а суд взял их под временный арест. Во время расследования выяснилось, что мужчины похищали велосипеды не только в Ряшеве, но также на территории Подкарпатского и Малопольского воеводств, в том числе в Тарнове, Сяноку, Кросно, Мельци, Сендзишови-Малопольском и Нисском.

Теперь гражданам Украины грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее Нацбанк назвал страны, где работают самые богатые украинские заробитчане.

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