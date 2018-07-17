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Мощный смерч в Бердянске удалось снять на видео
В море у берегов Бердянска Запорожской области пронесся смерч. Очевидцам удалось зафиксировать его на видео, сообщает местное издание Бердянск 24.
«Мы с семьей были как раз на берегу. Вдруг увидели в море, недалеко от порта смерч. Он был довольно большой. Начался сильный ветер»,— рассказал один из очевидцев.
На опубликованном видео видно, что размер смерча на самом деле был огромным, а наблюдать его можно было довольно продолжительное время.
О разрушениях и пострадавших в результате смерча не сообщается.
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