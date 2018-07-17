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Происшествия

Мощный смерч в Бердянске удалось снять на видео

1:55 17 июля 2018   40
Бердянск
Инф. «ФАКТОВ»

В море у берегов Бердянска Запорожской области пронесся смерч. Очевидцам удалось зафиксировать его на видео, сообщает местное издание Бердянск 24.

«Мы с семьей были как раз на берегу. Вдруг увидели в море, недалеко от порта смерч. Он был довольно большой. Начался сильный ветер»,— рассказал один из очевидцев.

На опубликованном видео видно, что размер смерча на самом деле был огромным, а наблюдать его можно было довольно продолжительное время.

О разрушениях и пострадавших в результате смерча не сообщается.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», смерч в Одесской области серьезно покалечил подростка.

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