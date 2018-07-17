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Украина

Возле Гнутово боевики применили запрещенные минометы, ранен украинский воин

7:15 17 июля 2018   23
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Инф. «ФАКТОВ»

За прошедшие сутки, 16 июля, в районе проведения операции Объединенных сил враг 19 раз открывал огонь по позициям украинских войск. Один раз оккупанты вели обстрел из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает штаб операции Объединенных сил, российские оккупационные войска открывали огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино. В районе Гнутово враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников три мины. Вследствие вражеского огня был ранен один из защитников Украины.

По данным разведки, за сутки 16 июля двое оккупантов были ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что вражеская активность была зафиксирована на всех направлениях.

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