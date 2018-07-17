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В Харькове блогеры проникли на танковый склад и выяснили, что он не охраняется (видео)
В Харькове двое видеоблоггеров пробрались на территорию танкоремонтного завода и с удивлением обнаружили, что она не охраняется — за все время, что харьковчане гуляли по территории и вели видеосъемку, им не встретился ни один охранник и никто не помешал.
Видео о «прогулке» блогеры опубликовали на своем канале в YouTube.
«Мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук десять новых танков и грузовик, который и привез их туда. Выглядело это прямо как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега», — делятся впечатлениями авторы видео.
Также блогеры похвастались, что нашли на территории бункер. В помещение также удалось беспрепятственно попасть и заснять хранившиеся новые противогазы и фильтры.
Напомним, в начале года генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес побывал на Харьковском танковом заводе и также был удивлен, когда обнаружил на другой стороне территории предприятия целый ряд блестящих новых танков.
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