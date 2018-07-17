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Происшествия

Проломили стену и сбежали: озвучены подробности побега заключенных в Одессе

13:59 17 июля 2018   273
колония в Одессе
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Стали известны подробности побега трех заключенных из Южной исправительной колонии № 51. По словам начальника колонии Тагира Ахмедова, его «подопечные» сумели выбраться с охраняемой территории через… овощеблок.

«Они проломали стену овощехранилища, отодвинули защитное ограждение и спрыгнули на Люстдорфскую дорогу, — утверждает начальник. — Каким образом им удалось проникнуть в хранилище, на данный момент неизвестно».

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По словам Ахмедова, «никакого неповиновения либо нарушений действующего в колонии распорядка со стороны нынешних беглецов ранее не наблюдалось». За решетку эти заключенные попали в разное время, жили в разных тюремных блоках.

Согласно данным правоохранителей, в поиске беглецов задействовано полтора десятка специальных полицейских групп, а также сотрудники прокуратуры.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе из колонии сбежали опасные преступники.

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