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Проломили стену и сбежали: озвучены подробности побега заключенных в Одессе
Стали известны подробности побега трех заключенных из Южной исправительной колонии № 51. По словам начальника колонии Тагира Ахмедова, его «подопечные» сумели выбраться с охраняемой территории через… овощеблок.
«Они проломали стену овощехранилища, отодвинули защитное ограждение и спрыгнули на Люстдорфскую дорогу, — утверждает начальник. — Каким образом им удалось проникнуть в хранилище, на данный момент неизвестно».
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По словам Ахмедова, «никакого неповиновения либо нарушений действующего в колонии распорядка со стороны нынешних беглецов ранее не наблюдалось». За решетку эти заключенные попали в разное время, жили в разных тюремных блоках.
Согласно данным правоохранителей, в поиске беглецов задействовано полтора десятка специальных полицейских групп, а также сотрудники прокуратуры.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе из колонии сбежали опасные преступники.
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“ В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор». ”