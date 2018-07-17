"Трамп встретился со своим куратором", — западные СМИ о результатах саммита лидеров США и России

Мир

После встречи Трампа и Путина в Хельсинки западная пресса обрушилась на президента США с обвинениями. На некоторых обложках он предстает «предателем» (для этого используется слово «treason», что чаще всего переводится на украинский как «зрада»). Основной накал подобной риторики обеспечили США и Британия, но при этом не отстала и Европа, которая опасается договоренностей «за свой счет».

В свою очередь, российские же СМИ оценивают встречу с радостью и легким пиететом, старясь найти в итогах «саммита» позитив для Москвы (что, впрочем, и не удивительно).

Итак, анти-трамповские западные СМИ назвали поведение президента США на встрече с президентом РФ «сговором"и „открытой изменой“. Президент США Дональд Трамп, держа за руку лидера РФ Владимира Путина, расстреливает знаменитый образ США — дядюшку Сэма», — так пишет о встрече нью-йоркская Daily News.

«Открытая измена» (Open Treasury) — гласит заголовок первой полосы.

При этом журналисты утверждают, что «перед всем миром в понедельник самозваный крутой парень, президент Америки, показал себя пуделем президента России Владимира Путина». Издание упрекает Трампа в том, что президент США «верит Путину» о невмешательстве России в выборы президента США

«Ничего о российской аннексии Крыма. Или его (Путина — прим. ред.) соучастии в сбитии гражданского авиалайнера. Или его вмешательство в выборы 2016»,— пишет издание.

«Это было бы высокой комедией, если бы не национальная трагедия. И чрезвычайная ситуация в стране»,— резюмирует Daily News.

Газета The Washington Post на следующей день после саммита в Хельсинки опубликовало серию критических статей о действиях главы Белого дома, при этом редакционную статью об этой встрече издание озаглавило «Трамп только что вступил в сговор с Россией. Открыто».

Оно также сообщает со ссылкой на свои источники, что Дональд Трамп проигнорировал рекомендации советников занять жесткую позицию на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

В материале о подготовке визита говорится, что, по словам неназванного источника, президент США получил информационные материалы объемом в 100 страниц, которые должны были настроить его на более жесткое отношение к Путину. Однако высказывания Трампа на саммите «очень сильно противоречили плану», отметил собеседник. Информатор газеты уточнил, что уже «по ходу игры» президент США начал действовать по своему усмотрению, хотя до поездки в Хельсинки «все вокруг Трампа» призывали его действовать жестче.

«Зрелище в Хельсинки также подчеркнуло стремление Трампа игнорировать своих советников, его готовность пренебречь выводами собственного разведывательного сообщества — что Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году — и его очевидный страх, что давление на Путина по этому вопросу может поставить под сомнение его победу на выборах,— пишет газета об итогах саммита.

Еще несколько собеседников газеты рассказали, что помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео также призывали Трампа смотреть на российского лидера «через более негативную призму». Одни из источников заявили, что Трамп был недоволен выдвинутыми спецпрокурором Робертом Мюллером обвинениями против 12 россиян в причастности к вмешательству в выборы президента США.

Однако высокопоставленный чиновник Белого дома, также оставшийся в статье без фамилии, рассказал, что Трамп был за публикацию данных об обвинениях против россиян, чтобы этот вопрос можно было открыто поднять при разговоре с Путиным.

Издание Sky News обсуждает, совершил ли Трамп госизмену на пресс-конференции с Путиным и наберется ли там фактов на импичмент.

«Трамп на встрече с Путиным продвигал собственные, а не национальные интересы»,— резюмирует эту встречу американский канал CNBS, который называет переговоры «шокирующими».

В The New Yorker пишут, что Путин «выиграл одну партию за другой».

«Путин, должны быть, летит в Москву счастливым — не потому что он сделал что-либо искусное или гениальное в Хельсинки, а потому что просто оказался достаточно умным, чтобы расслабиться и выигрывать одну партию за другой», — говорится в публикации издания, которое критикует Трампа за недоверие к собственной разведке.

Журнали The Atlantic называет «шокирующими» кадры с Трампом, стоящим рядом с «ухмыляющимся Путиным» и «настаивающим на том, что Россия не вмешивалась в его выборы». Эти слова Трампа полностью подтвердили «ужасающее безразличие президента к атаке на демократическую жизнь американского народа» и продемонстрировали «его неспособность выполнять обязанности на своем посту», пишет издание в статье «Конец всех иллюзий».

«Это была госизмена, Дональд Трамп. Мы все это видели», — пишет The Globe and Mail.

Не отстает и британская пресса. Государственная «БиБиСи» пишет, что «Трамп встал на сторону России против ФБР», намекая также на некое подобие госизмены.

В ЕС двусторонний саммит президентов России и США вызвал нечто вроде ревности. Опасения того, что ведущие ядерные державы договорятся за спиной Евросоюза, не сдержала накануне даже Федерика Могерини, глава евродипломатии. Особенно такие опасения обострились после торговой войны США с ЕС и «хулиганского» поведения Трампа на саммите G7 и НАТО.

Две испанские газеты посвятили редакционные статьи встрече президентов России и США.

«Трамп доверяется Путину и снова унижает Европу»— таков заголовок комментария в El Mundo.

«Уже ввиду того факта, что саммит состоялся (а также в связи с тем, где он состоялся) вопреки санкциям, наложенным на Россию за ее сползание к иллиберализму, аналитики единодушно считают двустороннюю встречу в Хельсинки геополитической победой Путина», — пишет издание.

Газета также полагает, что саммит «возвел авторитарную Россию Путина в статус стратегического партнера США в ущерб европейским демократиям, которые Трамп презирает за их слабость и отсутствие объединяющего диалога». «Напротив, Трамп позволил соблазнить себя сильному правителю — такому, как российский президент, который способен преследовать оппозицию и менять правила, лишь бы продлить срок пребывания у власти», — говорится в статье.

По мнению La Vanguardia, Путин добился двух целей: «международной легитимности и признание статуса России как мировой державы», а Трамп, как показалось, сделал много уступок Путину.

Газета полагает: Трамп и Путин заинтересованы в ослаблении ЕС: «Трамп — потому что это выгодно для затеянной им торговой войны с Европой и его требований, чтобы европейцы вкладывали больше денег в НАТО в плане обороны. Путин — ввиду того, что раздробленной Европе было бы труднее противостоять угрозам, которые может нести Россия в сфере безопасности, при том что сейчас ЕС противостоит им посредством экономических и торговых санкций, введенных из-за политики Кремля в Украине».

В немецких СМИ тоже заявили о «расколе Европы».

«Президент США демонстрирует на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным явную слабость. Трампу не место на мировой арене. Об этом заявил обозреватель DW Бернд Ригерт, передает издание.

«Ни один президент до этого так не поступал. Президент не должен так поступать. Вопрос в том, сколько еще республиканцы — сторонники президента готовы будут терпеть в Белом доме этого некомпетентного, переоцененного сумасброда. Трамп изъясняется только невнятными, противоречащими друг другу полуфразами. Взять хотя бы сказанное им в последние дни: то США готовы выйти из НАТО, то они навек верны альянсу; врагом США является то Евросоюз, то Китай, а то — оба сразу. То Великобритания должна подать в суд на ЕС из-за „Брекзита“, то ее премьер-министр Тереза Мэй — лучшая подруга Трампа. Германия — „заложница“ Путина, но Путин — честный конкурент», — пишет он.

«Эту бессвязную речь торговца недвижимостью, который из звезды телеэкрана превратился в популиста на ведущей должности, слушать практически невыносимо. По сравнению с российским президентом Трамп выглядит слабым, неуверенным, неподготовленным. Каждый раз, когда президент США, подобно слону в посудной лавке, крушит фарфор на внешнеполитической арене, его министрам приходится выметать осколки и снова переводить невнятные заявления своего шефа, весьма вольно обходящегося с фактами, на язык политики. Но насколько еще у них хватит терпения? У наблюдавших за пресс-конференцией российского президента с Трампом сложилось впечатление, что Путин лукаво ухмылялся. Все, что ему было нужно делать, это лишь стоять, широко расставив ноги, и слушать, как Трамп демонтирует глобальный миропорядок. На прошлой неделе глава Белого дома разозлил союзников по НАТО, оскорбил Великобританию и назвал врагом Евросоюз. Лучшего Путин и пожелать не мог!»,— считает аналитик.

При этом обвинения, выдвинутые Соединенными Штатами в адрес Путина и России, остались без последствий. Пытался ли Путин оказать влияние на американские выборы 2016 года, хотел ли он помочь Трампу занять пост президента, располагает ли он компрометирующим материалом на клан Трампа? Если собрать все это воедино, можно почти что предположить: есть что-то, что побуждает Трампа вести себя подобным образом с российским автократом.

Так что в Хельсинки, похоже, состоялась встреча президента со своим куратором. Некомпетентный эгоцентрик встретился с хорошо обученным сотрудником разведки. Единственное, что объединяет этих двух людей, это то, что их обоих не особенно заботит истина. Путин ясно дал понять, что его интересует не доверие, а цели, которые необходимо достичь. Разумеется, хорошо, когда два влиятельных политика общаются друг с другом. Однако одного шоу, которого явно добивается Трамп, недостаточно. Мир ожидает большего, и Трамп осознал это в один из своих редких моментов просветления. Ожидания не оправдались. Бедная Америка, проголосовавшая на президентских выборах за этого опасного, непредсказуемого эгоцентрика. Остается лишь надеяться, что он не причинит еще большего вреда.

«Президент США Дональд Трамп открывает новую главу в отношениях с Россией. Шеф Кремля Владимир Путин приближается к цели расколоть Запад», — комментирует встречу двух президентов журналист немецкого издания Handelsblatt Моритц Кох.

Издание представляет Трампа этаким дилетантом дипломатии, которого нельзя оставлять наедине с Путиным: «Трамп все еще является новичком на поле международной политики, искусство манипуляций бывшего агента КГБ Путина ему, вероятно, не по плечу».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», конгрессмены США подвергли критике высказывания Трампа на встрече с Путиным.