Где смотреть онлайн Усик — Гассиев: расписание трансляций боя

Спорт

В субботу, 21 июля, в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» пройдет финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между непобедимыми спортсменами — украинцем Александром Усиком (14 побед, 11 из них — нокаутом) и Муратом Гассиевым из России (26 побед, 19 из них — нокаутом). На кону поединка будут стоять не только чемпионские пояса обоих боксеров (WBC, WBO, WBA и IBF), звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе и трофей Мохаммеда Али, но и 10 миллионов долларов призовых.

Бой года, как его успели окрестить специалисты, должен был пройти 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), но в связи с травмой украинского чемпиона был перенесен на поздний срок. Новые торги на проведение боя 21 июля выиграла российская сторона, в связи с чем Усик вынужден вновь проводить поединок WBSS на территории соперника. Напомню, что на предыдущих стадиях суперсерии Александр также боксировал «в гостях»: немца Марко Хука 31-летний крымчанин нокаутировал в Берлине, а латыша Майриса Бриедиса победил по очкам в Риге.

Отмечу, что в прямой трансляции бой на территории Украины покажет телеканал «Интер» (начало эфира — в 21:20, ориентировочное начало боя — 23:00), в России официальным транслятором является «Матч ТВ».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко приедет в Москву поддержать Усика в финале с Гассиевым.