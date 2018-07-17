Общество

Не зря стояли в очередях: киевляне сэкономили 10 миллионов перед подорожанием проезда в метро

В Киевском метрополитене подсчитали, сколько сэкономили киевляне, стоявшие 13 июля в многочасовых очередях, чтобы купить жетон по старым ценам.

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14 июля тариф на проезд в столичной подземке ощутимо повысился. Цена одного жетона поднялась с пяти до восьми гривен. Подорожала и стоимость одной поездки по бесконтактной карточке. За день до подорожания в метро наблюдался транспортный коллапс: толпы на всех станциях, очереди, выходящие из вестибюля на улицу, неработающие автоматы пополнения. Пассажиры стремились успеть оплатить как можно больше поездок по старой цене: при пополнении карточки сразу на 100 поездок каждая обошлась бы в 4,5 гривни.

Теперь в метрополитене подвели итоги экономии. Как оказалось, пассажиры пополнили свои карточки метро на 5,97 миллиона поездок. Из них 4,56 миллиона поездок были оплачены по 4,5 грн.

Напомним, с 14 июля один жетон для проезда в киевской подземке стоит восемь гривен. При оплате карточкой метро за каждую поездку придется уплатить как минимум 6,5 гривни (при пополнении сразу на 50 поездок).

Фото citykiev/Facebook