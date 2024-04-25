Українців зможуть бронювати від мобілізації через «Дію»: як це працюватиме

Кабінет Міністрів розробляє новий порядок бронювання військовозобов'язаних, планується, що це можна буде зробити через «Дію».

Як пише «Форбс», про це повідомила перша віце-прем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко, яка зазначила, що це буде швидкий та зрозумілий процес для бізнесу.

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Видання зазначає, що варіант документа, що розробляється, істотно не змінює саму концепцію бронювання співробітників — як і раніше, роботодавці зможуть забронювати лише 50% військовозобов'язаних працівників. Якщо компанія захоче забронювати більше половини, то їй необхідно буде надати додаткову аргументацію.

Передбачається, що процедура буде такою:

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керівник підприємства проходить ідентифікацію в «Дії» та подає список співробітників для бронювання у довільній формі з даними про них (прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний код, його звання (рядовий, сержантський, старшинський чи офіцерський), номер військово-облікової спеціальності, тип військово-облікового документа (серія та номер за наявності), а також інформацію про компанію;

програма може блокувати подання переліку, якщо компанія перевищила ліміти за кількістю заброньованих співробітників, не уточнювала дані про кількість військовозобов'язаних у ТЦК через наявність у співробітників незакритих адміністративних проваджень щодо порушення мобілізаційного законодавства;

якщо процес пройшов успішно, то керівник підприємства завіряє перелік електронним підписом.

Потім дані звіряються з даними Єдиного держреєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У разі успішної перевірки у реєстрі одразу формується відмітка про броню, а у «Дії» — відповідний сертифікат.

Планується, що таким чином можна буде забронювати працівника на півроку чи на один місяць. На місяць — якщо є розбіжності у інформації компанії та держреєстру військовозобов'язаних. За цей час людина має звернутися до ТЦК та оновити дані. Після цього у компанії з'явиться можливість оформити працівникові піврічну броню.

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Раніше юрист практики військового права ЮК «Приходько та партнери» Михайло Лобунько пояснював, чи потрібно йти до ТЦК та СП військовозобов'язаному з бронею, якщо йому прийшла повістка з військкомату.

Фото Pixabay

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