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Супрун уволила ректора Одесского медуниверситета
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подписала приказ об освобождении от должности ректора Одесского национального медицинского университета (ОНМУ) Валерия Запорожана, вице-президента Национальной академии медицинских наук Украины.
«За одноразовое грубое нарушение условий контракта», — говорится в приказе от 17 июля, который завизировал госсекретарь Минздрава Артем Янчук.
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В документе отмечается, что «с 18 июля исполнение обязанностей ректора ОНМУ возлагается на доктора медицинских наук, профессора Константина Аймедова, заведующего кафедрой психологии, до назначения ректора вуза в установленном законом порядке».
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Как пояснили «ФАКТАМ» в вузе, накануне туда прибыла комиссия Минздрава. Ректор же распорядился не допускать членов комиссии к документации, поскольку считает инспекцию незаконной. Валерий Запорожан подал иск против Минздрава с требованием отменить приказ о проведении проверки.
На состоявшемся в Приморском райсуде Одессы заседании адвокат Запорожана отметила, что «в состав комиссии, проводящей проверку в медуниверситете, входят члены общественных организаций, задача которых сделать все возможное для того, чтобы ректора отстранили от должности».
Справка «ФАКТОВ». Валерий Запорожан окончил лечебный факультет Одесского медицинского института в 1971 году. Работал старшим лаборантом, ассистентом, доцентом, профессором. C 1986 года заведует кафедрой акушерства и гинекологии. С 1994-го по настоящее время возглавляет медуниверситет. В сентябре 2011 года избран ректором в четвертый раз. Он — академик НАМН Украины, почетный гражданин Одессы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ректора Одесского медуниверситета отстранили из-за коррупции, но затем суд не нашел для этого оснований.
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