Боевики «ДНР» убили россиянина при попытке сдаться ВСУ

Украина

Об инциденте сообщил офицер ВСУ, который пишет в соцсетях под ником Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его словам, в ночь с 16 на 17 июля на Мариупольском направлении наемник из РФ из состава 9-го ОШПМП пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию. Позже выяснилось, что у мужчины были проблемы финансового характера со своими «коллегами». «Однако добраться наших войск он так и не смог. Разъяренные „кредиторы“ выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца. С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты, из состава Объединенных сил, тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя», — прокомментировал офицер ВСУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» оскверняют могилы боевиков.