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Боевики "ДНР" убили россиянина при попытке сдаться ВСУ
Об инциденте сообщил офицер ВСУ, который пишет в соцсетях под ником Анатолий Штефан (Штирлиц).
По его словам, в ночь с 16 на 17 июля на Мариупольском направлении наемник из РФ из состава 9-го ОШПМП пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию. Позже выяснилось, что у мужчины были проблемы финансового характера со своими «коллегами». «Однако добраться наших войск он так и не смог. Разъяренные „кредиторы“ выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца. С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты, из состава Объединенных сил, тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя», — прокомментировал офицер ВСУ.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» оскверняют могилы боевиков.
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