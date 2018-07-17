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Украина

Боевики "ДНР" убили россиянина при попытке сдаться ВСУ

16:04 17 июля 2018   225
Боевики «ДНР» убили россиянина при попытке сдаться ВСУ
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Об инциденте сообщил офицер ВСУ, который пишет в соцсетях под ником Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его словам, в ночь с 16 на 17 июля на Мариупольском направлении наемник из РФ из состава 9-го ОШПМП пытался пересечь линию разграничения и перейти на подконтрольную Украине территорию. Позже выяснилось, что у мужчины были проблемы финансового характера со своими «коллегами». «Однако добраться наших войск он так и не смог. Разъяренные „кредиторы“ выстрелом в спину цинично убили своего бывшего сослуживца. С помощью военнослужащих одного из подразделений морской пехоты, из состава Объединенных сил, тело было доставлено в морг одной из больниц Мариуполя», — прокомментировал офицер ВСУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» оскверняют могилы боевиков.

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