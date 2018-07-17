В "ДНР" оскверняют могилы боевиков, — СМИ

Украина

В недореспублике участились случаи вандализма.

Так, сообщают «Ведомости Донбасса», разрушены 18 могил и восемь крестов на Чулковском (Алексеевском) кладбище в Донецке, на кладбище № 3 Зугрэса, на «аллее славы погибших «ополченцев» совершены акты вандализма на шести могилах, повредили или полностью уничтожили более 25 памятников на кладбище поселка Карла Маркса в Макеевке. Кроме этого зафиксированы случаи надругательства над «государственными символами».

Жители оккупированных территорий объясняют это тем, что «республику многие стали ненавидеть».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что идеолог «ДНР» заявил о еженедельном вывозе в РФ убитых россиян.