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Украина

В "ДНР" оскверняют могилы боевиков, — СМИ

7:24 17 июля 2018   688
кладбище в Донецке
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

В недореспублике участились случаи вандализма.

Так, сообщают «Ведомости Донбасса», разрушены 18 могил и восемь крестов на Чулковском (Алексеевском) кладбище в Донецке, на кладбище № 3 Зугрэса, на «аллее славы погибших «ополченцев» совершены акты вандализма на шести могилах, повредили или полностью уничтожили более 25 памятников на кладбище поселка Карла Маркса в Макеевке. Кроме этого зафиксированы случаи надругательства над «государственными символами».

Жители оккупированных территорий объясняют это тем, что «республику многие стали ненавидеть».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что идеолог «ДНР» заявил о еженедельном вывозе в РФ убитых россиян.

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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.

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