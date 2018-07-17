С конца сентября будет запущен "поезд четырех столиц", — МИУ

Украина

«Укрзализныця» закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые в ближайшее время они начнут курсировать на маршруте Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, пишет ЦТС.

«Поезду „четырех столиц“ быть. Тарифный совет МИУ принял решение о внесении изменений в Тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении. Министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал соответствующий приказ, который направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию», — проинформировал чиновник.

Он также сообщил, что стоимость билета в купейном вагоне в Ригу, будет составлять около 1855 грн (59 евро), и назвал будущий поезд «железнодорожным лоукостом».

Ранее в УЗ заявляли о намерении реализовать проект железнодорожного сообщения со столицами трех стран Балтии. При этом, выражалось желание, чтобы билеты на такой поезд стоили в два раза дешевле, чем на соответствующие авиарейсы. «В этом году мы планируем сообщение со странами Балтии (Вильнюс-Рига-Таллин) через Минск. Сейчас ведутся активные переговоры с белорусскими коллегами, так как есть поезд Минск-Киев, и надо урегулировать, чтобы эти маршруты не перекрывали друг друга. Белорусы волнуются по этому поводу. Сейчас цена на авиабилет в страны Балтии составляет 2500−3000 грн. На наш взгляд, цена на поезд должна быть в два раза дешевле для того, чтобы мы могли конкурировать», — заявил в феврале руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», впервые с идеей запуска поезда через Минск в столицы стран Балтии летом минувшего года выступил министр инфраструктуры Владимир Омелян, но тогда речь шла о поезде «пяти столиц» — пятой столицей, помимо Киева, Минска, Вильнюса и Риги, должен был стать Таллинн. В перспективе новый поезд, по словам министра, мог бы быть продлен до Одессы.