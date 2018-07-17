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Потеряли руку: машинисты поезда пытались скрыть жуткое убийство женщины под Николаевом
13 июля на Николаевщине грузовой поезд переехал местную жительницу, 1974 года рождения. Вместо того, чтобы вызвать полицейских, машинист и помощник завернули части тела в полиэтиленовые пакеты, спрятали в холодильник, а потом выбросили.
По данным издания LB.ua, наезд произошел около 21.30 в районе станции Березнеговатое.
После наезда локомотивная бригада остановила поезд и перестала выходить на связь с диспетчером. Дежурный по станции дал указание подчиненному проверить, что случилось. Работник железной дороги увидел тело женщины, разрезанное пополам. Бригада машинистов стала ему угрожать, и мужчина вернулся на рабочее место, выключил телефон, не став вызывать полицию.
Однако дежурный по станции сам пошел к месту остановки поезда. Машинисты ему наврали, что стоят из-за срабатывания автоматических тормозов. Через некоторое время бригада заявила о готовности продолжить движение поезда.
После этого диспетчер заметил возле путей ампутированную руку, следы крови и мобильный телефон. Он вызвал полицию, которая по найденному мобильному телефону установила личность погибшей.
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В ходе расследования машинисты рассказали, что заметили женщину, лежащую на путях, применили экстренное торможение, но не успели остановить поезд. Из страха быть обвиненными в наезде они забрали части тела, спрятали их в холодильник и выбросили в поле.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по факту наезда открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее гибель людей» (лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет), а также по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины «Надругательство над трупом» (до трех лет тюрьмы).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США поезд столкнулся с автомобилем, погибли люди.
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