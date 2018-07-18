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Мать украинца Балуха не будет обращаться к Путину с просьбой о помиловании сына (видео)
Мать голодающего в крымском СИЗО Владимира Балуха, Наталья Балух, заявила, что не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании сына. Об этом сообщает «Крым.Реалии».
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«Я Путина просить не буду. Меня Вова (украинский активист Владимир Балух. Ред.) не так поймет. Он против, чтобы просить. Просить — это признать свою вину. А он вину не может признать, потому что ни в чем не виноват»,— сказала Наталья Балух.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. По мнению защиты Балуха и правозащитников, он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за флага Украины, который находился во дворе его дома. Проходивший после этого «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).
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Кроме того, 13 июля текущего года подконтрольный России Железнодорожный районный суд Симферополя отклонил рассмотрение ходатайства адвоката Ольги Динзе об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха по этому приговору. Адвокат намерена оспорить это решение.
Еще одно дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.
С 19 марта 2018 года Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку.
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