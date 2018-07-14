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МИД Великобритании потребовал от РФ немедленно освободить украинских политзаключенных
МИД Великобритании выступил с заявлением о том, что заключение украинцев в России является политически мотивированным, и требует немедленного их освобождения. Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании, передает ЕП.
Отмечается, что Великобритания глубоко обеспокоена ухудшением состояния здоровья трех украинских заключенных — Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Хусейна Куку.
«Заключение этих людей и многих других украинцев выглядит политически мотивированными, и мы призываем власти России немедленно их освободить»,— заявил британский министр по делам Европы Алан Дункан.
«Досадно, что российские власти продолжают отказывать в доступе международным организациям, которые занимаются мониторингом в местах ограничения свободы, в частности, в случаях, когда здоровье заключенных ухудшается»,— отметил он.
Напомним, что ЕС призвал Москву немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», акции в День рождения Олега Сенцова #FreeSentsov прошли в Киеве, Москве и Симферополе.
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