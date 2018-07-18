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Отравление Скрипалей: ключевую роль в подготовке покушения играла женщина-россиянка
Отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания) организовала группа из шести человек во главе с женщиной из российской военной разведки. Об этом сообщил источник в британских разведывательных службах, передает Daily Mail.
«Можно полагать, что женщина-офицер могла быть частью команды, играя в ней ключевую роль», — рассказал источник в разведке.
Отмечается, что подобное предположение появилось после показаний брата пострадавшего при недавнем инциденте с отравлением в Эймсбери Мэтью Роули.
Он заявил, что месяц назад его брат, 45-летний Чарли Роули, и его партнер 44-летняя Дон Стерджес подобрали в парке флакон с парфюмом, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество, и распылили его на себя.
Именно версия с флаконом для духов вызвала предположение о том, что в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта, входила женщина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британские правоохранители считают, что Главное разведывательное управление Российской Федерации (ГРУ РФ) может быть ответственным за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”