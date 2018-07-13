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В британском Солсбери произошел новый инцидент

6:27 13 июля 2018   1007
Полиция Солсберри
Инф. «ФАКТОВ»

В британском городе Солсбери произошел новый инцидент возле ресторана Zizzi, где в марте были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

«Произошел инцидент на Касл-стрит, Солсбери, связанном с участием мужчины, которому около 30 лет. Учитывая расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры предосторожности для обеспечения общественной безопасности», — говорится в сообщении.

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В полиции также добавили, что не хотели бы никого пугать, но надеются, что люди «понимают причины для таких мер».

В то же время британские СМИ сообщают, что полиция перекрыла одну из дорог в Солсбери после того, как мужчина почувствовал себя плохо около Zizzi. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу Солсбери.

Позже в полиции заявили, что на данный момент нет никакого беспокойства о его здоровье или какого-либо риска для окружающих.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 9 июля, в Солсбери мужчина потерял сознание недалеко от места отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», а женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом «Новичок» в близлежащем Эймсбери 30 июня, умерла.

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