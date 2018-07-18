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В Киеве состоятся продуктовые ярмарки: названы даты и адреса
На этой неделе аграрные предприятия, фермерские хозяйства и предприниматели представят в столице сельзохпродукцию на традиционных сезонных ярмарках. На распродаже под открытым небом можно приобрести свежие овощи и фрукты, мед, бакалею, однако скоропортящиеся товары (мясо и мясо-молочные изделия, рыбу и рыбные продукты) горожанам предлагать запрещается. В то время как в некоторых районах Киева вводятся ограничения на скоропортящуюся продукцию, в Оболонском районе отказались от проведения ярмарок до конца лета, чтобы избежать отравлений и вспышки кишечных заболеваний.
18 июля (среда) ярмарки пройдут:
в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45 —47;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича);
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Тверская и Ковпака);
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11, улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улице Подлесной, 8.
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19 июля (четверг) киевлянам предложат продукты:
в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большая Васильковская и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
в Печерском — на улице Московской, 2;
в Подольском — на улицах Оболонской, 23−35, Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
в Шевченковском — на улице Багговутовской, 1;
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20 июля (пятница) распродажи ожидаются:
в Голосеевском районе— на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в границах улиц Милютенко и Братиславской);
в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
в Печерском — на пересечении улиц Первомайского и Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
в Подольском — в переулке Полковом (в границах улиц Белицкой и Полковой), на улице Светлицкого, 33;
в Святошинском — на улицах Подлесной, 8 и Сельской, 16;
в Соломенском — на улицах Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской), Креченской (в границах улиц Донецкой и Мартиросяна);
в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20.
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21 июля (суббота) сельхозярмарки состоятся:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Печерском — на улице Билокур;
в Подольском — на проспекте Степана Бандеры (возле Куреневского парка), на улице Светлицкого, 33;
в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита Липковского и Богдановской);
в Шевченковском — на улице Гаврилишина, 1−17 (Ванды Василевской);
22 июля (воскресенье) сельхозраспродажи запланированы:
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Касьяна и Ломоносова);
в Дарницком — на пересечении улиц Чубинского и Пасхалина;
в Днепровском — на улице Стальского (между улицами Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице Кудри (в границах улиц Иоанна Павла ІІ и Чигорина);
в Подольском — на улице Светлицкого, 33;
в Соломенском — на улице Эрнста, 14а;
в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
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