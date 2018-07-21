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Футбол на ТВ 21 июля: где смотреть матч «Шахтер» — «Динамо»

7:00 21 июля 2018   75
Футбол на ТВ 21 июля: где смотреть матч «Шахтер»&nbsp;— «Динамо»
Инф. «ФАКТОВ»

Суперкубок Украины

21 июля (суббота)

«Шахтер» — «Динамо» 21.00 «Украина», «Футбол 1»

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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..

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