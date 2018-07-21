- 7:26 В сети показали новое доказательство участия России в войне на Донбассе
- 7:00 Футбол на ТВ 21 июля: где смотреть матч «Шахтер» — «Динамо»
- 6:55 Колючая проволока и заборы: в сети появились новые грустные фото из Крыма
- 6:31 Россияне бьют тревогу: Крымский мост отходит от оккупированного полуострова
- 6:18 В Украину впервые привезли из Зальцбурга оригинальную скрипку Моцарта
- 6:03 Леонид Якубович рассказал, как похудел на 24 килограмма
- 5:49 Польские пограничники объяснили, почему перестали пускать к себе в страну украинцев
- 5:33 Назван компонент зубной пасты, который может вызвать диабет
- 5:24 Наш ответ на блокаду Азова: в Украине предложили ввести санкции против черноморских портов РФ
- 5:07 Принцы подвели бабушку: Уильям и Гарри и отказались встречаться с Трампом
Спорт
7:00 — 21 июля 2018 75
Футбол на ТВ 21 июля: где смотреть матч «Шахтер» — «Динамо»
Инф. «ФАКТОВ»
Суперкубок Украины
21 июля (суббота)
«Шахтер» — «Динамо» 21.00 «Украина», «Футбол 1»
К списку статей Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
влажность:
давление:
ветер:
“ - Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..”