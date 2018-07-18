Эксперт назвал развязку Петрука на Шулявке «красивой картинкой ради пиара»

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«Проект транспортной развязки Виктора Петрука на Шулявке — не больше чем красивый пиар и не выдерживает конструктивной критики», — заявил в блоге на «Обозревателе» директор института «Киевдормостпроект» Владимир Воробьев.

Институт, который возглавляет Владимир Воробьев, разработал проекты для таких развязок, как на Почтовой и Московской площади. Владимир Владиславович, как эксперт по проектированию транспортных развязок, поделился своим мнением о двух проектах реконструкции Шулявки.

«В 2008 году на Градостроительном совете наш институт предоставил проект с расширением путепровода на две полосы движения, строительством съезда на проспект Победы со стороны улицы Довженко и съезда с проспекта на улицу Гетьмана. Этот вариант был минимально затратным и его можно было реализовать в максимально короткие сроки», — написал директор института «Киевдормостпроект».

По его словам, проект был утвержден, но в 2009 году работы не начались, а с 2010 года институт «Киевдормостпроект» больше не участвовал в доработке проекта по Шулявке — позже этим занялись специалисты Института комплексного проектирования объектов строительства.

«Чуть позже появился проект Виктора Петрука — трехуровневая развязка с распределительным кольцом. Меня тогда попросили ознакомиться с ним. Я прямо сказал Виктору, что этот проект теоретически можно реализовать, но не на таком ограниченном пространстве, как на Шулявке. При этом вариант Петрука намного дороже, дольше, чем другие проекты и, в отличие от них, требует полного закрытия движения транспорта на неопределенный срок», — продолжает Владимир Воробьев.

Воробьев считает, что постоянные попытки протолкнуть проект Петрука — не что иное, как «самопиар и попытка заработать политические дивиденды».

Дальше эксперт по пунктам приводит недостатки проекта Петрука:

круговое движение по часовой стрелке требует, чтобы на развязке появился как минимум один светофор;

водители, привыкшие к правостороннему движению, будут теряться на развязке, что, скорее всего, приведет к ДТП и заторам;

по нормативам кольцо должно быть больше диаметром и с целью соблюдения санитарных зон требует сноса входа в метро, вентиляционных шахт метро, пятиэтажного жилого дома на улице Довженко, а также, как и клеверная развязка, цеха № 5 завода «Большевик»;

для строительства подземного тоннеля нужно полностью перекрыть проезд на Шулявке как минимум на год;

проезд общественного транспорта по этой развязке и подъезд к остановкам будет затруднен, ведь троллейбусам и автобусам нужно будет проехать по кольцу;

сроки строительства не называются, но ориентировочно составят минимум 2 года, что больше, чем у утвержденного проекта.

«Первый вариант, который утвержден Киевской администрацией, и быстрее, и менее затратный, чем проект Виктора Петрука. Сам же проект кольцевой развязки — это красивая картинка, которую очень трудно реализовать на таком ограниченном пространстве, как Шулявский транспортный узел. То, что проект Петрука несколько раз повторно выносился на Градостроительный совет, больше заслуга чиновников, политиков, которые ищут собственную выгоду. И из-за них до сих пор не началась реконструкция аварийного моста. Но если здесь срочно не начать ремонтные работы, то Шулявский путепровод может стать критически опасным для киевлян», — констатирует Владимир Воробьев.