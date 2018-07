Google оштрафовали в ЕС на 4,3 млрд евро

Европейская комиссия приняла решение оштрафовать американскую корпорацию Google на 4,3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android. Об этом сообщает AFP.

#BREAKING EU to hit Google with 4.3 billion euro fine over Android: source pic.twitter.com/WrBAaxp25s