Google оштрафовали в ЕС на 4,3 млрд евро

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Европейская комиссия приняла решение оштрафовать американскую корпорацию Google на 4,3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android. Об этом сообщает AFP.

#BREAKING EU to hit Google with 4.3 billion euro fine over Android: source pic.twitter.com/WrBAaxp25s — AFP news agency (@AFP) 18 июля 2018 г.

В то же время издание Politico указывает, что это крупнейший антимонопольный штраф, который когда-либо взимали европейские органы по вопросам конкуренции с одной компании.

Причиной для штрафа стало то, что, по мнению Еврокомиссии, Google использовал Android для несправедливого усиления своего господства в онлайн-поиске среди конкурентов. В настоящее время данная бесплатная операционная система установлена на подавляющем большинстве европейских смартфонов.

Также в Еврокомиссии отмечают, что связи компании с некоторыми крупнейшими в мире производителями телефонов, включая контракты, которые требовали от них предустановки поисковика и веб-браузера Google, также препятствовали выбору потребителя и подрывали конкуренцию.

В свою очередь, в Google отрицают, что Android нарушает законодательство о конкуренции, говоря, что любая компания может использовать программное обеспечение с открытым кодом, но компании сами делают выбор.

Ранее сообщалось, что штраф на Google будет наложен в условиях торгового конфликта между Соединенными Штатами и ЕС и накануне визита президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Вашингтон на следующей неделе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Apple наняла инженера из Google для работы с искусственным интеллектом.