- 16:45 Обращение тренера хорватов к политикам оказалось подлогом
- 16:41 Сыгравший в популярном сериале украинский актер разбился на мотоцикле
- 16:30 Ушли с длинноногой красоткой: женщину подозревают в убийстве двух курортников
- 16:27 Месси с семьей отдыхает на Ибице, где у футболиста свой отель
- 16:12 В Днепре жестоко избили фельдшера «скорой», прибывшего по вызову
- 16:08 Трое украинских заробитчан в Праге оказались под завалами здания
- 15:49 Попавшего в плен на Донбассе украинского журналиста боевики обвиняют в убийстве главарей "ДНР"
- 15:47 Экс-депутат Госдумы РФ объяснил, почему Трамп плохо относится к Украине
- 15:32 Google оштрафовали в ЕС на 4,3 млрд евро
- 15:24 Австралиец, дети которого погибли в малазийском «Боинге», обратился к Трампу
Google оштрафовали в ЕС на 4,3 млрд евро
Европейская комиссия приняла решение оштрафовать американскую корпорацию Google на 4,3 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android. Об этом сообщает AFP.
#BREAKING EU to hit Google with 4.3 billion euro fine over Android: source pic.twitter.com/WrBAaxp25s— AFP news agency (@AFP) 18 июля 2018 г.
В то же время издание Politico указывает, что это крупнейший антимонопольный штраф, который когда-либо взимали европейские органы по вопросам конкуренции с одной компании.
Причиной для штрафа стало то, что, по мнению Еврокомиссии, Google использовал Android для несправедливого усиления своего господства в онлайн-поиске среди конкурентов. В настоящее время данная бесплатная операционная система установлена на подавляющем большинстве европейских смартфонов.
Также в Еврокомиссии отмечают, что связи компании с некоторыми крупнейшими в мире производителями телефонов, включая контракты, которые требовали от них предустановки поисковика и веб-браузера Google, также препятствовали выбору потребителя и подрывали конкуренцию.
В свою очередь, в Google отрицают, что Android нарушает законодательство о конкуренции, говоря, что любая компания может использовать программное обеспечение с открытым кодом, но компании сами делают выбор.
Ранее сообщалось, что штраф на Google будет наложен в условиях торгового конфликта между Соединенными Штатами и ЕС и накануне визита президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Вашингтон на следующей неделе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Apple наняла инженера из Google для работы с искусственным интеллектом.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.”