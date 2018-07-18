Попавшего в плен на Донбассе украинского журналиста боевики обвиняют в убийстве главарей "ДНР"

Украина

Террористы «ДНР» пытаются обвинить взятого в плен журналиста Станислава Асеева (блогера Васина) в работе на украинскую разведку и даже в причастности к ликвидации боевиков Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви). Об этом написал на своей странице в Facebook бывший народный депутат Егор Фирсов.

«Недавно в интернет-изданиях боевиков стали появляться публикации, которые приписывают Асееву. Террористы якобы нашли дневник Стаса и публикуют из него отдельные главы. В этих текстах Стаса пытаются выставить разведчиком, который выполнял различные задания по приказу украинских силовиков. Стас якобы от себя описывает события, где он представляется как минимум Джеймсом Бондом, который чуть ли не сам взорвал Моторолу и Гиви. Не обошлось и без пропагандистских заготовок, в одном из эпизодов Стас „описывает“ взрывы фосфорных бомб, выпущенных ВСУ. И таких откровенных манипуляций масса», — рассказывает Фирсов.

По его словам, террористы пытаются строить обвинения и дальнейший судебный процесс над Асеевым исходя из убеждения в том, что он является шпионом, а не журналистом.

Кроме того, преступники из «ДНР» шантажируют пленника его матерью, угрожая посадить ее как его сообщницу. Таким образом, они пытаются выбить из него признание на камеру, в котором парень подтвердит подлинность записей в фальшивом дневнике.

«Такой вариант возможен, зная Стаса, я уверен, он может пойти на все, чтобы уберечь маму… Но я бы хотел предостеречь и поубавить пыл сотрудников МГБ и их кремлевских кураторов. Оригинальный и подлинный дневник Асеева находится у меня… Поэтому разыгрывать весь этот дешевый фарс с дргшником-разведчиком не имеет смысла. Никто не поверит в подобный бред, кроме конечно «патриотов республики», — написал Фирсов.

При этом он публикует у себя на странице фотографии настоящего дневника Асеева и подделки боевиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», узник оккупантов «ДНР» журналист Станислав Асеев объявил голодовку. На этот крайне отчаянный шаг Асеева вынудило плохое самочувствие и отсутствие лекарств. После этого боевики начали кормить пленника насильно.