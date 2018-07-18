Киевская афиша: 19–25 июля

Культура

19 июля в 19.00 в PinchukArtCentre состоится встреча с участником выставки «Красная книга: советское искусство Львова 80—90-х годов» Брониславом Тутельманом. Художник прокомментирует работы, расскажет о своей художественной практике, преследованиях КГБ и аресте.

Адрес: ул. Большая Васильковская/Бассейная, 1/3—2.

Вход свободный. Необходима регистрация.

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19 июля в 17.00 в Музее Ивана Гончара откроется выставка «Українська народна картина: натюрморт». Выставка продлится до 20 августа.

Адрес: ул. Лаврская, 19.

Цена: от 10 грн.

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19 июля в 19.00 в литературно-артистическом клубе «Х.Л.А.М.» состоится благотворительный концерт, средства от которого пойдут на помощь Лисичанской школе-интернату.

Адрес: ул. Межигорская, 23/22, внутренний дворик.

Вход свободный.

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25 июля в 20.00 в Национальном ботаническом саду имени Гришко состоится концерт «С днем рождения, Украина!». В программе выступят: Олег Винник, Оля Полякова, TAYANNA, Макс Барских, ALEKSEEV, Сергей Бабкин, The Hardkiss, «НеАнгели», «ТІК», «Антитела», Alyosha, Даша Астафьева, TARABAROVA, Freedom-jazz.

Адрес: ул. Тимирязевская, 1.

Цена: 20—50 грн.

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До 6 августа в арт-центре «Я Галерея» можно посетить коллективную выставку коллажей «Дети доктора Франкенштейна».

Адрес: ул. Хорива, 49б.

Вход свободный.

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25 июля в 19.30 на территории Национального музея истории Украины состоится концерт Федеративного молодежного оркестра Германии и Молодежного симфонического оркестра Украины.

Адрес: ул. Владимирская, 2.

Вход свободный.

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С 19 июля по 5 августа в Музее книги и книгопечатания Украины проходит выставка «Пошук джерел» современной украинской художницы Наталки Черновой.

Адрес: ул. Лаврская, 9.

Цена: от 10 грн.

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25 июля в Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины состоится концерт гитариста Андрея Остапенко «Легенды Испании».

Адрес: ул. Лаврская, 9, корп. 26 (территория Киево-Печерской лавры).

Цена: 50 грн.

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Туристическая компания ProUkraine проводит бесплатные профессиональные экскурсии по Киеву: 21 и 22 июля в 17.00 и 25 июля в 19.00 — «Величие и гибель красоты мира»; место встречи возле ворот Андреевской церкви.

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25 июля бесплатно можно посетить: Национальный музей литературы Украины (ул. Богдана Хмельницкого, 11); литературно-мемориальный дом-музей Тараса Шевченко (пер. Тараса Шевченко, 8а).

Каждое воскресенье для школьников и студентов: Музей книги и книгопечатания Украины (ул. Лаврская, 9, корпуса 9, 10); Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара» (ул. Ивана Мазепы, 29).