Оккупанты неожиданно создали список "крымоненавистников": в Украине ярко ответили

Украина

В оккупированном российской властью Крыму так называемая Общественная палата создала «крымское досье», в которое вошли политики и культурные деятелей Украины и России, которые не признают «выборы» в марте 2014 года, чем якобы пытаются «разжечь межнациональную вражду». Такое решение было принято в среду на расширенном заседании «мониторинговой группы Палаты по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины» по отношению к гражданам РФ, проживающим в Крыму, передает РИА Новости.

В список вошли: экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко, экс-премьер-министр Крыма Сергей Куницын, украинский омбудсмен Людмила Денисова, журналисты Павел Казарин, Александр Янковский и Валентина Самар, бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.

Кроме того, в него внесены кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актриса Лия Ахеджакова, актриса Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, писатели Виктор Шендерович и Людмила Улицкая, ряд других лиц.

Этот список оккупанты обещают в дальнейшем расширять.

Один из фигурантов «крымского досье» — журналист Павел Казарин ответил на создание такого списка.

«Ахеджакова, Роговцева, Макаревич, Казарин. А чего добился ты?» — написал он с иронией на своей странице в Facebook.

На его пост живо прореагировали читатели страницы: «Хорошая компания, Паша!», «Не просто хорошая — прекрасная компания», «Какую биографию делают нашему лысому», «Это что же получается? Мы через одно списочное рукопожатие знакомы с Макаревичем и другими достойными людьми? Спасибо, Паша!», «В принципе, все достойные люди — понятно, как отбирали «крымоненавистников».

Не меньше иронии у Казарина и пользователей страницы вызывает и «своевременность» публикации «списка»: прошло 4 года с начала оккупации полуострова и вдруг такая «прыть»! Не иначе, как получили внезапный указ от кремлевского начальства, предполагают они.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине уличили Путина во лжи в его высказываниях о Крыме. В частности, обозреватель Виталий Портников отметил, что на совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Дональдом Трампом Владимир Путин невольно признался в том, кто именно организовал «референдум» в Крыму в марте 2014 года. Так, российский президент заявил: «Мы провели в Крыму референдум в полном соответствии с международным правом». Но ведь до 16 марта 2014 года жители Крыма не были и не могли быть россиянами. Потому путинская оговорка «мы» касается кого угодно, но не жителей полуострова.