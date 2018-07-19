Украина

Украинская диаспора призвала МВФ отказаться от требования повышения цены на газ для населения

Президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Чолий направил письмо директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристин Лагард с просьбой не требовать повышения цены на газ для населения Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы конгресса.

По словам Чолия, «несмотря на продолжающуюся российскую агрессию и связанные с этим экономические трудности, Украина продолжает амбициозную программу реформ, пытаясь предотвратить дальнейшее ухудшение уровня жизни населения».

Поэтому приостановка следующего финансового транша МВФ поставит под угрозу достаточно хрупкую социально-экономическую ситуацию в Украине, негативно повлияет на программу реформ и создаст экономическую неопределенность, считает президент ВКУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», руководство МВФ выступило с требованием к украинским властям скорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт. Установление таких тарифов является одним из условий Фонда для продолжения сотрудничества с Киевом. В то же время Кабмин пытается убедить МВФ в отсутствии необходимости совершения такого шага.