В «Динамо» подтвердили уход Милевского из клуба Марадоны (фото)

Спорт

Пресс-служба брестского «Динамо» подтвердила информацию о расставании белорусского клуба с бывшим форвардом киевского «Динамо» и сборной Украины Артемом Милевским.

«Действительно, ФК «Динамо» (Брест) расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Он переведен на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает. Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже.

Причины, по которым «Динамо» расстается с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы", — отметила пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова.

Профили футболистов уже удалены с официального сайта клуба. Один из источников, близкий к клубу, сообщил, что решение о расставании с игроками может быть связано с нарушением футболистами дисциплины.

Кстати, несколько дней назад перед поединком чемпионата Беларуси с «Шахтером» из Солигорска (1:3), на котором присутствовал новый председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона, Милевский тепло обнялся с легендарным футболистом. «Было много эмоций, связанных с приездом Диего, к тому же, пришло такое количество людей, за что им большое спасибо. Приезд Марадоны воодушевил, хотели выиграть, но не получилось. Для меня Диего, с которым мы увиделись первый раз, лучший игрок всех времен и народов», — рассказал Артем Милевский после поединка.

Кстати, в текущем сезоне у бывшего форварда сборной Украины второй результат в брестском «Динамо» по системе «гол + пас». В 14 матчах нападающий забил три мяча и отдал семь результативных передач (лучший показатель только у Павла Савицкого — «9+4»).

Напомню, что за год выступлений на родине Артем Милевский завоевал Суперкубок и Кубок Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Милевский получил серьезную травму в игре за «Динамо».