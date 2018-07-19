Представился майором СБУ: в центре Киева задержали пьяного вооруженного мужчину (видео)

Происшествия

В Киеве задержали агрессивного посетителя кафе, который представился сотрудником СЬУ и угрожал патрульным табельным оружием. Видео инцидента опубликовали в паблике Киев Оперативный.

Отмечается, что сотрудников частной охранной фирмы «Сириус» вызвали сотрудники кафе (находится по адресу Крещатик, 1), не сумевшие унять разбушевавшегося посетителя самостоятельно.

По прибытию охранников и полиции выяснилось, что некий Павел, который представился майором #СБУ, в не совсем трезвом состоянии «размахивал» и угрожал окружающим табельным оружием. Чуть позже на подмогу Павлу подъехал мужчина, который пытался уладить конфликт и забрать оружие.

«К счастью, патрульные не повелись на уговоры этого мужчины и вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла оружие», — сообщается в комментарии к видео.

В СБУ информацию об инциденте в киевском кафе пока не прокомментировали.

Напомним, в июне в Киеве задержали патрульного полицейского за сбыт амфетамина, а на Донетчине — пограничника, собиравшего «дань» с пенсионеров.