Стало известно, какое новое мощное оружие Украина покажет на параде ко Дню независимости

Украина

Ставшим традиционный военный парад ко Дню Независимости в центре Киева — хорошая возможность для ВСУ продемонстрировать лучшие образцы отечественной оборонной техники. Пока что точно не известно, какая техника проедет по Крещатику, но, по словам военного эксперта Сергея Згуреца, военные представят все новые образцы, поступившие на вооружение в последние два года — технику, которую «до сих пор вблизи видели и щупали лишь избранные». О какой технике идет речь, пытались разобраться в издании «Обозреватель».

По словам эксперта, в этом году по Крещатику наверняка проедут оперативно-тактический комплекс «Сапсан», высокоточная система залпового огня «Ольха», автоматизированная реактивная система «Верба», новая самоходная 155-миллиметровая гаубица «Богдана».

«Сапсан»

«Сапсан» — украинский проект многофункционального ракетного комплекса, в котором в качестве средств поражения предлагалось использовать оперативно-тактические, зенитные и противокорабельные ракеты. «Сапсан» предназначен для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях до 500 км. То есть в зону поражения с территории Украины попадает даже Москва, не говоря уже о Саратове, Смоленске, Ростове, Белгороде, Курске и Липицке. Бортовая система управления ракет — инерциальная, комплектуемая системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными).

«Ольха»

«Ольха» — украинский проект по созданию реактивной системы залпового огня с корректируемым боеприпасом на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч». Ракета «Ольха» создана из отечественных комплектующих, без использования российских, она имеет высокую маневренность и способна нести различные виды боевых частей, которые работают по наземным, морским и воздушный целям. По разным данным, ракета сможет нести осколочно-фугасные, кассетные или термобаричные боеприпасы. По последним данным ракета имеет дальность полета 70 км при боеголовке весом 250 кг, и 120 км при весе боевой части 170 кг. Дальность 170 км достижима при дальнейшем сокращении веса боеголовки, но необходимости в этом нет в связи с работами по ОТРК «Гром-2». Пуск пакета из 12 ракет осуществляется за 48 секунд, при этом в залпе каждая ракета наводится на свою индивидуальную цель в прицельном угле 1.5км. Все составляющие для производства «Ольхи» — украинские, включая новые системы управления, ракетное топливо, боевую часть.

«Гром-2»

«Гром-2» — это комплекс оперативно-тактического назначения с высокой точностью поражения и проходимостью противоракетной обороны более 96%. Это достигается за счет того, что данные ракеты способны лететь не только по баллистически прогнозируемой траектории, но и по аэробаллистической — непредсказуемо меняя траекторию в процессе полета, что гарантирует прорыв всех существующих сегодня систем ПВО, даже российских С-300 и С-400. Особенно авторами проекта подчеркивается, что комплекс «Гром-2» приспособлен для стрельбы как баллистическими, так и крылатыми ракетами, что делает его универсальным и пригодным как для противовоздушной обороны, так и для береговой охраны, а также позволяет использовать как дальнобойный оперативно-тактический комплекс. Минимальная дальность стрельбы этого комплекса составляет 50 км, максимальная — 350 км. Однако, судя по имеющейся информации из целого ряда источников, реальная дальность «Грома-2» может составить до 500 километров, что позволяет поражать цели на территории даже Москвы.

«Богдана»

САУ «Богдана» — это перспективная украинская самоходная артиллерийская установка калибра 155-мм (стандарт НАТО). Как она выглядит и что собой представляет — не видел никто. Военный эксперт и публицист Михаил Жирохов на основе собственных источников предполагает, что «Богдана» — это прототип гаубицы, созданный из боевого модуля (башни) польской САУ Krab и основы (шасси) украинского танка Т-84У «Оплот». О характеристиках говорить еще рано, потому что непонятно, какая именно пушка будет устанавливаться на «Богдане» — немецко-польская, или все-таки собственного производства.

«Верба»

Разработанный специалистами харьковского Конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ) улучшенный аналог советского «Града». «Верба» — это реактивная система залпового огня на базе автомобиля КрАЗ-6322 и боевой части БМ-21 «Град», которая была разработана в 2015 году ХКБМ. Модернизированная система оснащена кабиной на 5 мест, а управление огнем, прицеливание и перезарядка осуществляются в автоматическом режиме из кабины, без непосредственного вмешательства расчета в ее работу. Перезарядка полного комплекта из 40 ракет осуществляется в течение 10 минут механизированным способом. В сравнении с «Градом», РСЗО «Верба» в 6 раз быстрее определяет координаты, в 5 раз быстрее наводится, а после стрельбы за считанные секунды может изменить позицию, что позволит избегать прилетов в ответ. Процесс же перезарядки установки сократился в 7 раз.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Порошенко заявил, что Украина начала производить боеприпасы по стандартам НАТО.