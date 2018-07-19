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Известная ведущая удивила фигурой после вторых родов (фото)
Известная актриса и телеведущая («Утро», канал «Украина») Лилия Ребрик продемонстрировала шикарную фигуру на пляже в Болгарии. На солнечный берег она отправилась с мужем, хореографом Виталием Диким, 5-летней дочерью Дианой и новорожденной Полиной, которой не исполнилось еще и трех месяцев, а также с родителями. Отдых на море ведущая совмещает с работой — вместе с супругом она вошла в состав жюри детского фестиваля.
— Мы всегда ездим отдыхать всей семьей. Летнего отпуска ждем с особым трепетом, — рассказала Лилия Ребрик. — Полинка, конечно, еще маленькая, поэтому выбирали вариант с минимальным по времени перелетом — не более полутора часов. Болгария подошла идеально: чистое море, прекрасные пляжи, комфортный климат, и главное для нас сейчас — недалеко. Перелет Полина перенесла отлично! Поэтому всем, кто боится летать с новорожденными, советую! Никаких проблем, за исключением того, что авиарейс трижды откладывали и вместо 16.00 вылетели в 01.30 ночи. Но это мелочи. В этом сезоне, к сожалению, это обычная ситуация с самолетами.
Лилия ежедневно делится впечатлениями от отдыха и размещает фото в Instagram. На снимках она позирует в купальниках, рассказывает, как быстро сделать прямо на пляже стильную прическу, а также вспоминает романтические моменты с мужем. Даже такая неприятность, как проливной дождь, супругам в радость.
— Когда вы в последний раз бежали под дождем с любимым человеком? Так, чтобы без зонта и промокнуть полностью? Это такое счастье. Пока бабушка и дедушка с детьми, мы как на первом свидании, — подписала фото Лилия.
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