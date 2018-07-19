От чего может воспалиться мочевой пузырь

Здоровье

Скорая помощь "ФАКТОВ"

С циститом, аденомой простаты и мочекаменной болезнью нужно обращаться к урологу

Многие женщины не понаслышке знают, что цистит — очень прилипчивое заболевание. Появились симптомы, пролечилась — исчезли. Казалось бы, можно жить спокойно. Но стоит где-то перемерзнуть, как женщина снова начинает бегать в туалет.

— Основной симптом цистита — частое болезненное мочеиспускание, — объясняет заведующий урологическим отделением Дорожной клинической больницы № 2 Виктор Билык. — Когда оно появляется, то женщина (а воспаление мочевого пузыря — чисто женская болезнь) бежит в аптеку, чтобы купить лекарства. Какие? Одним название препарата подсказала родственница или соседка, других «просветила» реклама, а третьи прислушались к словам аптекаря. Лекарства замечательно убирают симптомы, но воспалительный процесс остается. Через некоторое время цистит обостряется снова, затем еще. Спустя шесть месяцев, в течение которых периодически появляются симптомы, мы говорим уже о хроническом цистите.

— Почему вы назвали цистит «женской» болезнью?

— У мужчин практически не бывает первичного цистита, ведь у них длинный мочеиспускательный канал. У женщин уретра короткая и широкая, и бактерии без труда попадают в мочевой пузырь. Они могут жить там годами, но когда иммунитет снижается, например, при переохлаждении, то мочевой пузырь воспаляется и возникает цистит. Главное в лечении — убить бактерию (в 75—80 процентах случаев это кишечная палочка) и убедиться в ее уничтожении. Во время острого приступа, кроме общего анализа мочи, нужно сделать и бакпосев, чтобы определить, какая бактерия вызвала воспаление. Но ждать четыре-пять дней, пока будут готовы результаты этого анализа, нельзя, поэтому лечение назначаем сразу, а потом при необходимости корректируем.

— Многие мужчины, страдающие «мужской» болезнью — аденомой простаты, боятся операции. Когда ее делают?

— Если консервативное лечение не помогает. Из-за увеличенной предстательной железы нарушается мочеиспускание. Со временем человек часто, и даже ночью, ходит в туалет, испытывает трудности, когда мочится, появляется чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Тогда аденому нужно удалять. Сегодня мы оперируем всех пациентов закрытым способом, за исключением редких случаев, когда образование превышает 200 граммов (мы называем такую аденому «генеральской»).

Болезнь сегодня «помолодела». Нередко она развивается у мужчин, начиная уже с 40 лет, поэтому им необходимо раз в год посетить уролога и пройти обследование.