- 20:10 Какая обувь сегодня в тренде для невест: советы дизайнера
- 20:09 Власти Британии объяснили ситуацию с "опознанием" отравителей Скрипаля
- 20:07 В Бельгии запретили посадку самолетов: названа причина
- 19:52 Советуют оканчивать украинские вузы: у выпускников на оккупированном Донбассе возникли серьезные проблемы
- 19:50 Названа причина массового отравления детей в лагере "Орленок" на Донбассе
- 19:47 В США нашли 500 доказательств вины Манафорта
- 19:29 В Россию с миллионом: на границе задержали священника Киево-Печерской Лавры
- 19:22 На Закарпатье со стрельбой задержали банду накодельцов: все подробности нашумевшей операции
- 19:17 В Украине приняли новое решение по аресту Вышинского
- 19:00 Загадочная смерть ребенка: 2-летний мальчик умер после прививки?
Замки не взломаны: у высокопоставленной чиновницы-налоговика из квартиры вынесли брендовые сумочки
На столичном Печерске очередное VIP-ограбление. Из квартиры высокопоставленной чиновницы средь бела дня воры вынесли золотые и серебряные украшения, оргтехнику и… несколько дорогих брендовых сумочек. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-офицер полиции Печерского района Киева Оксана Тищенко.
«Квартиру ограбили 18 июля, средь бела дня, когда хозяйка была на работе. Интересно, что замки не были взломаны. Воры после кражи оставили в комнатах беспорядок. Злоумышленники пока не установлены. Открыто уголовное производство», — рассказала Тищенко.
В полиции не называют фамилии хозяйки ограбленной квартиры. Но как сообщают СМИ, потерпевшая —замначальника налоговой инспекции Печерского района ГУ Государственной фискальной службы Светлана Чубка.
Это далеко не первое ограбление квартир в Печерском районе Киева, когда потерпевшими становятся известные люди. 18 июня воры ограбили дом Михаила Емника, топ-менеджера фирмы Burisma, которую связывают с именем экс-министра природных ресурсов Николая Злочевского. А ровно месяц назад жертвой квартирных воров стала бывшая модель Влада Литовченко.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве, так же в Печерском районе была ограблена квартира бывшей жены главного коммуниста Украины Петра Симоненко.
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”