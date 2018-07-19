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Происшествия

Замки не взломаны: у высокопоставленной чиновницы-налоговика из квартиры вынесли брендовые сумочки

18:38 19 июля 2018   218
Сумки
Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

На столичном Печерске очередное VIP-ограбление. Из квартиры высокопоставленной чиновницы средь бела дня воры вынесли золотые и серебряные украшения, оргтехнику и… несколько дорогих брендовых сумочек. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-офицер полиции Печерского района Киева Оксана Тищенко.

«Квартиру ограбили 18 июля, средь бела дня, когда хозяйка была на работе. Интересно, что замки не были взломаны. Воры после кражи оставили в комнатах беспорядок. Злоумышленники пока не установлены. Открыто уголовное производство», — рассказала Тищенко.

В полиции не называют фамилии хозяйки ограбленной квартиры. Но как сообщают СМИ, потерпевшая —замначальника налоговой инспекции Печерского района ГУ Государственной фискальной службы Светлана Чубка.

Это далеко не первое ограбление квартир в Печерском районе Киева, когда потерпевшими становятся известные люди. 18 июня воры ограбили дом Михаила Емника, топ-менеджера фирмы Burisma, которую связывают с именем экс-министра природных ресурсов Николая Злочевского. А ровно месяц назад жертвой квартирных воров стала бывшая модель Влада Литовченко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве, так же в Печерском районе была ограблена квартира бывшей жены главного коммуниста Украины Петра Симоненко.


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