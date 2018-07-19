- 20:10 Какая обувь сегодня в тренде для невест: советы дизайнера
- 20:09 Власти Британии объяснили ситуацию с "опознанием" отравителей Скрипаля
- 20:07 В Бельгии запретили посадку самолетов: названа причина
- 19:52 Советуют оканчивать украинские вузы: у выпускников на оккупированном Донбассе возникли серьезные проблемы
- 19:50 Названа причина массового отравления детей в лагере "Орленок" на Донбассе
- 19:47 В США нашли 500 доказательств вины Манафорта
- 19:29 В Россию с миллионом: на границе задержали священника Киево-Печерской Лавры
- 19:22 На Закарпатье со стрельбой задержали банду накодельцов: все подробности нашумевшей операции
- 19:17 В Украине приняли новое решение по аресту Вышинского
- 19:00 Загадочная смерть ребенка: 2-летний мальчик умер после прививки?
В Россию с миллионом: на границе задержали священника Киево-Печерской Лавры
На границе с Россией был задержан священник Киево-Печерской Лавры. Священнослужитель пытался вывезти в РФ 52,7 тыс. долларов (1,42 млн гривен), но «забыл» их задекларировать. Гражданина ссадили с поезда «Киев — Москва», а случай стал предметом судебного разбирательства.
В ходе расследования выяснилось, что в декларацию священник занес лишь одно место ручной клади и перевозимые 70 евро. В ходе устного опроса гражданин дополнительно заверил, что никакой другой валюты не везет.
Суд первой инстанции признал священника виновным в недекларировании валютных ценностей. Доллары были изъяты. Кроме того, суд назначил штраф на сумму утаенного от таможенников — то есть еще на 1,42 млн гривен.
Адвокаты священника подали апелляцию. Заявители указали, что средства якобы были пожертвованиями прихожан и предназначались для восстановления Киево-Печерской лавры и приобретения церковной утвари.
Апелляцию священник проиграл. Апелляционный суд Сумской области не нашел оснований пересматривать вердикт. Священослужитель был признан виновным, 52 700 долларов конфискованы в доход государства. Служителю храма предстоит уплатить штраф 1 420 160,69 гривен за нарушение Таможенного кодекса Украины.
Напомним, ранее священнослужитель УПЦ (Московского патриархата) оказался в базе «Миротворца» за «манипулирование общественно-значимой информацией, разжигание межнациональной и межконфессиональной розни».
Фото bessarabiainform.com
влажность:
давление:
ветер:
“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”