Происшествия

В Россию с миллионом: на границе задержали священника Киево-Печерской Лавры

На границе с Россией был задержан священник Киево-Печерской Лавры. Священнослужитель пытался вывезти в РФ 52,7 тыс. долларов (1,42 млн гривен), но «забыл» их задекларировать. Гражданина ссадили с поезда «Киев — Москва», а случай стал предметом судебного разбирательства.

В ходе расследования выяснилось, что в декларацию священник занес лишь одно место ручной клади и перевозимые 70 евро. В ходе устного опроса гражданин дополнительно заверил, что никакой другой валюты не везет.

Суд первой инстанции признал священника виновным в недекларировании валютных ценностей. Доллары были изъяты. Кроме того, суд назначил штраф на сумму утаенного от таможенников — то есть еще на 1,42 млн гривен.

Адвокаты священника подали апелляцию. Заявители указали, что средства якобы были пожертвованиями прихожан и предназначались для восстановления Киево-Печерской лавры и приобретения церковной утвари.

Апелляцию священник проиграл. Апелляционный суд Сумской области не нашел оснований пересматривать вердикт. Священослужитель был признан виновным, 52 700 долларов конфискованы в доход государства. Служителю храма предстоит уплатить штраф 1 420 160,69 гривен за нарушение Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее священнослужитель УПЦ (Московского патриархата) оказался в базе «Миротворца» за «манипулирование общественно-значимой информацией, разжигание межнациональной и межконфессиональной розни».

Фото bessarabiainform.com