Шоу-бизнес

Группа "Бумбокс" сыграла концерт на админгранице с Крымом (видео)

Украинская группа «Бумбокс» дала концерт на административной границе с оккупированным Крымом в контрольно-пропускном пункте «Каланчак».

Концерт был бесплатным. Музыканты объяснили, что таким образом они хотели поддержать узников Кремля — всех политзаключенных в российских тюрьмах и всех крымчан, преследуемых оккупантами на полуострове. Перед сценой был развернут баннер «Free Sentsov, Free Crimea» («Свободу Сенцову, Свободу Крыму»).

Концерт станет частью совместного с Белорусским свободным театром документального фильма Return Ticket («Обратный билет»).

Напомним, ранее политзаключенный Олег Сенцов написал в письме о том, что в российской колонии случайно услышал по радио песню «Бумбокса». Песню «Вахтерам» Сенцов назвал шедевром.

Фото Olga Chertkova/Facebook