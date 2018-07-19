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Группа "Бумбокс" сыграла концерт на админгранице с Крымом (видео)
Украинская группа «Бумбокс» дала концерт на административной границе с оккупированным Крымом в контрольно-пропускном пункте «Каланчак».
Концерт был бесплатным. Музыканты объяснили, что таким образом они хотели поддержать узников Кремля — всех политзаключенных в российских тюрьмах и всех крымчан, преследуемых оккупантами на полуострове. Перед сценой был развернут баннер «Free Sentsov, Free Crimea» («Свободу Сенцову, Свободу Крыму»).
Концерт станет частью совместного с Белорусским свободным театром документального фильма Return Ticket («Обратный билет»).
Напомним, ранее политзаключенный Олег Сенцов написал в письме о том, что в российской колонии случайно услышал по радио песню «Бумбокса». Песню «Вахтерам» Сенцов назвал шедевром.
Фото Olga Chertkova/Facebook
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